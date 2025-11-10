陳凱琳遇網民竟被叫錯做Kelly　爆鄭嘉穎同樣叫錯：成年叫陳慧琳

早前有網民在澳門街頭偶遇陳凱琳，並興奮地分享合照。相中陳凱琳身穿露肩長裙陪襯高跟鞋，盡顯Fit爆的身型線條，而她亦展示友善親民一面。但博主卻大擺烏龍，竟將陳凱琳英文名Grace寫錯為Kelly。

陳凱琳透露臨近聖誕節，將會推出3款新口味朱古力食品。（葉志明攝）

博主以「在澳門偶遇Kelly。本人好美好瘦啊啊啊」為題，激讚：「Kelly超級nice好有禮貌，本人又美，身材簡直好到爆炸。人超級好，很親切，很大方拍照，還主動搭著我肩膀，搞得我反而還拘束了。」有大批網民紛紛留言更正：「人家是Grace」、「她不是Kelly，她是陳凱琳，英文名Grace。」博主發現後即時修改並解釋：「糟了，直接中文名英譯了，我的錯」，鬧出美麗的誤會。

陳凱琳今日出席活動。（葉志明攝）

陳凱琳今日（10/11）出席活動，接受《香港01》訪問時表示：「噢，Kelly即係陳慧琳。你知唔知，我識咗我老公之後，佢頭嗰一年係咁叫我陳慧琳，我就同佢講，你係咪想同陳慧琳一齊，其實我係陳凱琳。我同佢之間就有呢個笑話喺度。可能因為我同Kelly係爭一個字，就係咁搞錯咗。（佢係咪好尷尬？）佢自己即刻喺度笑，而我就即刻諗鄭嘉穎有咩可以改先，但姓鄭有邊幾個，我諗係鄭少秋，哈哈！」

陳凱琳靚。（葉志明攝）