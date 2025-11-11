Bob林盛斌送老婆黃乙頤珍藏款手錶慶生　勁讚靚女：生咗4個算係咁

娛圈「金牌媒人」和「金牌主持」林盛斌（Bob）和太太黃乙頤（Pearl）婚後育有4名子女，一家六口生活幸福美滿。身為林盛斌的太太，黃乙頤亦不時上鏡，曾被網民評頭論足，林盛斌就曾為太太發聲抱不平。近日是黃乙頤的45歲生日，林盛斌送太太珍藏款的手錶做生日禮物，更大讚靚女冧老婆。

林盛斌在昨天（10日）貼了老婆靚相，黃乙頤躺在床上曬出珍藏款手錶，林盛斌發文稱讚太太是純天然靚媽，Keep得好好，他說：「45歲，冇P圖，冇美顏，冇Filter，純天然，仲要生咗四個，算係咁啦老細！生日快樂，身體健康，開開心心，希望你鍾意呢一份生日禮物。特別鳴謝超級靚女波士Christy，呢隻珍藏款，只有VVIP先至有機會擁有。」黃乙頤留言多謝老公：「多謝你嘅高度讚揚，今個月嘅家用可以酌情減少少。」

Bob林盛斌在情人節和老婆拍照留念。

