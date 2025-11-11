新聞女王2｜首播主角輪番飆演技　呢9位後生靚女唔好睇漏眼

【新聞女王2/佘詩曼/陳曉華/谷婭溦/郭柏妍/倪嘉雯/鄧美欣】無綫（TVB）與優酷聯合出品的《新聞女王2》載譽歸來，於星期一（11月10日）於TVB翡翠台首播。《新聞女王2》延續首季故事背景，講述主播文慧心（佘詩曼飾）離開SNK新聞台後，加入新媒體公司「公開平台」，與SNK新任總監古肇華（黃宗澤飾）及舊同事張家妍（李施嬅飾）形成三足鼎立的新聞業競爭格局。



演員們出席《新聞女王2》宣傳活動。（資料圖片 / 林迅景 攝）

故事主軸聚焦在「新聞女王」佘詩曼與黃宗澤、李施嬅之上，上集不少角色亦各自有其成長，例如《新聞女王》中的新聞系學生郭柏妍升職成為新聞主播，被炒的陳曉華亦以自媒體工作者身份回歸等等。《新聞女王》可稱是近年動員最廣的劇集之一，《新聞女王2》亦除了一班「女王」飆演技，一班靚女配角亦是不容錯過的。

1. 陳曉華 IG@herachann

被炒後經營自媒體平台，狙擊佘詩曼，為她改名「Mean姐」。在《新聞女王》中戲份不算太多，近年備受力捧，先後參演《巾幗梟雄之懸崖》、《異空感應》、《金式森林》，還有排檔期中的《非常檢控觀》、《夫妻的博弈》等等，大有潛質成為準一線藝人。在《新聞女王2》的唐芷瑤，搖身一變成為「新聞女王」佘詩曼的「死對頭」。

陳曉華被炒後經營自媒體平台，狙擊佘詩曼，為她改名「Mean姐」。（IG圖片）

2. 谷婭溦 IG@viviankoomei

谷婭溦為今輯《新聞女王2》新增演員，劇中任職SNK News電視部AI智能製作組之一。特別一提，谷婭溦為歌手出身，《新聞女王2》是她自2021年《愛上我的衰神》第二套參演的劇集。

谷婭溦為今輯《新聞女王2》新增演員，宅女造型好特別。（IG圖片）

3. 郭柏妍 IG@rositakpyy

戲中她為新聞系學生，升任做新聞主播。她是2020年港姐季軍，近年上位最快的小花之一。2020年因《下流上車族》而為觀眾所認識，之後亦參演過《新聞女王》、《飛常日誌》、《奪命提示》等等，戲份多又有發揮空間。

郭柏妍終於做到主播。（《新聞女王》截圖）

4. 倪嘉雯 IG@carcarmenngai

SNK現場新聞記者，飾演佘詩曼下屬。她因做YouTuber而走紅，其後於2020年加入TVB，初時擔任兒童節目《Think Big天地》、《Hands Up》主持。近年先後在劇集《換命真相》、《雙生陌生人》及《十八年後的終極告白2.0》有不錯發揮，人氣頗佳。

倪嘉雯。（IG圖片）

星期一首播，第一場就有重頭戲！（《新聞女王2》劇照）

第二輯一樣係分黨分派。（《新聞女王2》劇照）

第二輯一樣係分黨分派。（《新聞女王2》劇照）

黃宗澤飾演的古肇華空降做SNK News電視部新聞總監。（《新聞女王2》劇照）

黃宗澤飾演的古肇華空降做SNK News電視部新聞總監。（《新聞女王2》劇照）

5. 鄧美欣 IG@venustang_

SNK News電視部。她參選2018年港姐而入行，多年來參演過不少劇集，亦因擁有一雙修長美腿而被網民所認識。近年在《刑偵12》、《寵愛petpet》、《痞子無間道》中也有不錯發揮。

鄧美欣。（IG圖片）

6. 郭千瑜 IG@minamina713

SNK News電視部。2016年因參演《公公出宮》，在劇中飾演「牛女」一角而漸讓人認識。近年她在《黑金風暴》中飾演林峯妹妹「韋子瑩」、熊黛林的閨蜜，也令人印象深刻。

郭千瑜。（IG圖片）

7. 羅雪妍 IG@ukilaw

2020年「落選港姐」，為「六合彩女神」之一。在《新聞女王》飾演鄧貝君的她，近年亦在《金式森林》、《富貴千團》、《新四十二章》等出現過。

羅雪妍。（IG圖片）

8. 劉家琪 IG@kaniceeelau

SNK News電視部。第26期藝員訓練班畢業生，入行前曾擔任過一段時間模特兒。2013年入行到現時為止參演過不下30套劇集，多為配角。近年出演過《痞子無間道》、《美麗戰場》、《星空下的仁醫》等劇。

劉家琪。（IG圖片）

9. 阮嘉敏 IG@mandyyuen

2016年參選港姐而入行，其後加入《東張西望》做主持，算是「東張女神」元老之一。2022年離開《東張西望》後轉往劇組，近年參演過《逆天奇案2》、《隱形戰隊》、《巨塔之后》等劇集。

阮嘉敏。（IG圖片）