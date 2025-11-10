TVB收視｜佘詩曼客串《東張西望》升2.2點　《金式森林》收19.3點

無綫公布上周（3日至9日）翡翠台收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，配合全運會推出1小時版本的資訊節目《東張西望》，跨平台直播收視最高23.9點（155萬觀眾）；同樣1小時版本的處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視19點（123萬觀眾）；郭晉安、陳曉華主演《金式森林》最高收視19.3點（125萬觀眾）；林盛斌、施宇琪、袁文靜主持台慶綜藝知識問答節目《攻你上大學》最高收視15點（97萬觀眾）。

配合全運會推出1小時版本的資訊節目《東張西望》，跨平台直播收視最高23.9點（155萬觀眾）。（《東張西望》截圖）

黃宗澤及佘詩曼來當一天的「東張男神」及「東張女神」。(《東張西望》截圖)

周六晚由洪永城、朱敏瀚及劉穎鏇主持，全新台慶綜藝《空運世一》最高收視15.4點（100萬觀眾），《第十五屆全國運動會 全放送》最高收視12.3點（79萬觀眾）。周日晚《第十五屆全國運動會開幕式》最高收視18.7點（121萬觀眾）。

郭晉安、陳曉華主演《金式森林》最高收視19.3點（125萬觀眾）。（TVB圖片）

