韓流巨星鄭智薰再度突襲馬場　K-Pop舞台王者風範為賽事揭開序幕

韓流巨星鄭智薰（RAIN）今年12月將會再次蒞臨沙田馬場，以勁歌熱舞揭開序幕，大會更邀得國際流行音樂組合Now United，將會橫跨兩大賽事帶來活力四射的表演，為香港國際賽事週注入無限能量。

國際韓流巨星RAIN再登馬場演出。(公關提供)

12月10日星期三跑馬地馬場Now United以勁歌熱舞點燃全場氣氛

當晚活動將於下午4時45分開始，而開幕典禮將於第三場賽事後舉行，燦爛煙火匯演將為賽事增添璀璨光彩，瞬間點燃全場氛圍！啤酒園的美食車與攤位提供環球特色佳餚，讓觀眾邊觀賽邊品嘗異國風味。當晚重頭戲之一為國際流行音樂組合Now United的現場表演，這支由來自世界各地年輕歌手及舞者組成的團隊，成員包括由馬會與國際娛樂品牌XIX Entertainment聯手策動的「星動發展計劃」中，選出的中國香港區代表曾家瑩（Ariel），以及來自北京的王南鈞（Krystian），將以熱力四射的歌舞點燃全場，融合賽馬激情與流行節奏，打造一晚難以忘懷的娛樂饗宴。

Now United由來自世界各地成員組成的國際流行音樂組合，包括中國香港區代表曾家瑩（Ariel）及來自北京的王南鈞 (Krystian).。(公關提供)

Now United由來自世界各地成員組成的國際流行音樂組合。(公關提供)

12月14日星期日沙田馬場國際韓流天王RAIN再登馬場

今年大會再度邀得國際韓國天王鄭智薰RAIN擔任重量級開幕表演嘉賓，以「K-Pop舞台王者」的風範帶來專屬香港的驚喜演出，為精彩賽事日揭開華麗序幕！延續去年首度亮相沙田馬場的火熱迴響，RAIN將在馬匹亮相圈的舞台上呈獻連場勁歌熱舞，讓香港粉絲再度近距離感受RAIN的舞台魅力！

今年大會再度邀得國際韓國天王鄭智薰RAIN擔任重量級開幕表演嘉賓。(資料圖片)

此外，新世代創作歌手兼製作人XTIE亦將會在公眾席「好賞食」樓下舞台帶來全日的精彩演出。近來，她更憑新歌《Rocket Science》打入大型音樂串流平台的國際歌單，以輕盈堅韌且具穿透力的獨特唱腔，吸引香港、台灣及美國等多地音樂愛好者追棒。