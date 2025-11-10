高海寧無辜捲入網戀行騙　馬國明同遭人假冒問粉絲借錢：全部係假

高海寧（高Ling）近日被不法分子冒認身份進行網戀詐騙，利用她的名氣在網上誘騙粉絲購買點數卡，導致有網民欠下大量債務。高海寧事後發聲明澄清，表示自己從未透過任何社交媒體或通訊工具與他人有關錢財的聯繫，呼籲公眾提高警覺，防範冒充她的詐騙行為。

高海寧出席劇集《新聞女王2》宣傳活動。（葉志明攝）

有網民收到自稱高海寧的WhatsApp訊息，與「高海寧」展開甜言蜜語的網戀，並被引導購買大量點數卡以換取對方的關注和愛情，結果導致債台高築。受害者家人曾致電TVB求證，確定與真實高海寧無關，但受騙者仍深信不疑，警察表示僅能備案，暫時無法阻止騙徒繼續詐騙。

高海寧無辜捲入網戀行騙，隨即在社交平台澄清。（微博圖片）

高海寧回應無辜捲入網戀行騙事件。（葉志明攝）

高海寧和馬國明今日（10/11）現身中環出席無綫台慶劇《新聞女王2》記者會，高海寧接受《香港01》訪問時表示：「其實嗰件事係真係假，我係冇去fact check，但係我係收到DM，我覺得可以藉着呢個機會同大家講，要好好護自己，提高安全意識。同埋我唔會喺網上同人傾偈，因為我真係唔得閒，所以全都係假嘅。」

高海寧直言：「我唔會喺網上同人傾偈，因為我真係唔得閒，所以全都係假嘅。」（葉志明攝）

馬國明接著說：「其實我自己都試過收到粉絲講，話有一個馬國明嘅人喺網上同啲粉絲借錢，我就同佢哋講我絕對唔會問人借錢，尤其係粉絲借錢，如果我要借錢就梗係問高Ling借啦，佢咁有錢。所以嗰啲全部係假嘅。」