佘詩曼十指緊扣粉絲High爆！　首播前夕新聞女王變身「寵粉女王」

【新聞女王2/佘詩曼】無綫（TVB）與優酷聯合出品的熱門劇集《新聞女王2》載譽歸來，於昨晚11月10日（星期一）在TVB翡翠台首播，引發全城期待。這部續集延續了《新聞女王》系列的職場鬥爭與新聞界內幕，主角佘詩曼飾演的文慧心強勢回歸，帶來更多權力博弈與職場故事。



「新聞女王」佘詩曼。（林迅景 攝）

日前（11月9日），佘詩曼聯同劇中多位演員，包括王敏奕、馬國明、陳曉華、譚俊彥、鄧智堅及龔慈恩等，現身紅磡商場為《新聞女王2》展覽揭幕。除了大批市民圍觀外，還有眾多佘詩曼粉絲到場支持，場面十分熱鬧。粉絲們拉起橫額，高呼口號，現場氣氛高漲，迫爆三層樓，成為當日焦點。

佘詩曼好錫粉絲！（小紅書截圖）

活動結束後，佘詩曼特意走到觀眾席與粉絲打招呼，瞬間引來一陣哄動。粉絲們熱情湧上，要求與佘詩曼合照留念。面對如此熱烈的場面，甚至一度差點失控，佘詩曼卻沒展露絲毫不悅之情，反而臉帶燦爛笑容，與每位粉絲互動。她不僅派發postcard，還主動握手派心，十分有親和力。

其中一位粉絲手持手機，示意佘詩曼擺出OK手勢，原來是想與佘詩曼「扣上」並十指緊扣！佘詩曼沒有任何反感，反而配合維持幾秒才鬆開手。這段溫馨互動被粉絲拍成短片並在小紅書分享，迅速引起網上熱議。果然，佘詩曼不愧是「新聞女王」，更是一位「寵粉女王」！

佘詩曼和粉絲十指緊扣。（林迅景 攝）

「新聞女王」佘詩曼好受歡迎。（林迅景 攝）

有粉絲送Labubu公仔給佘詩曼，隨後佘詩曼將公仔交給助手保管。（林迅景 攝）

《新聞女王2》劇情亮點與首播資訊

《新聞女王2》劇情聚焦文慧心轉戰新媒體公司「公開平台」，與古肇華（馬國明飾）等角色展開新一輪職場競爭。劇中充滿衝突與張力，預告片中佘詩曼的霸氣台詞如「我示範一次你睇，咩叫新聞極致」已讓觀眾熱血沸騰。劇集將於11月10日起，每逢星期一至五晚間8:30在翡翠台播出，優酷平台同步上線。

這次紅磡商場揭幕活動是《新聞女王2》在香港的首次商場宣傳，現場設有劇中SNK News新聞報導道具、主播枱及採訪車等互動展覽，讓粉絲免費打卡拍照。

《新聞女王2》首播。（劇照）

《新聞女王2》首播。（劇照）