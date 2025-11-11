偶像女生任七欖表演嘉賓緊張又興奮　Tr33阿樹《沉船仔》勁受歡迎

由廣東、香港、澳門三地共同承辦，四年一度的國家級盛事，第十五屆全國運動會日前（9日）正式揭幕，全國頂尖運動員雲集粵港澳三地競逐殊榮，在這個全城同賀、氣氛高漲的大日子，特別同步舉行「全運同樂日」，IdG偶像女生七位一期生（Helen、圈圈、Melanie、Hazel、Tiffany、Sharon、Renee）、樂壇唱作新才子Tr33（阿樹），聯同長跑好手黃卓寧及「全運同樂日」運動大使唐焯彬（Pan）於將軍澳一商場登場。全新組合宣揚短跑及馬拉松文化，並與觀眾大玩互動遊戲，號召全城集氣支持香港精英運動員，率先為香港貫注十五全運的熱血氣氛！

七位IdG 偶像女生一期生，各有心水體育項目，Tiffany說：「我平時鍾意長跑，可以練體能與心肺功能，全運會本來最想看足球比賽，但早在六月已經踢完，我會轉移目標到七人欖球賽！」出人意表，Sharon原來愛玩射箭，最期待看全運會女排比賽；Melanie 在學時是羽毛球校隊成員，她說平時較少機會看到體操比賽，來到全運會可盡情欣賞；嬌小玲瓏的Helen正是體操發燒友，尤其擅長平衡木，她的體壇偶像是何詩蓓，這次當然不會錯過全運會游泳項目；Renee也是乒乓球校隊代表，覺得全運會田徑比賽最刺激，因為未到最後一刻勝負難料；圈圈嗜玩籃球，渴望欣賞全運會劍擊比賽；Hazel本身愛好跳高，自然最關注田徑比賽。

全運會七人欖球賽將於星期三（12日）在啟德主場館揭幕，廿多位IdG「偶像女生」將會擔任開幕禮表演嘉賓，決賽當日（14日）亦會再次登場，Helen表示心情十分緊張：「我們今朝剛剛到啟德綵排，感覺主場館舞台真的好大，好像不斷來回地跑四百米，真是一次新嘗試！希望大家記得來捧場，一起為香港隊打氣！」圈圈已被選中將於明年正式出道，她形容心情五味雜陳：「太突然了，好像不太真實，未來需要調整心態，以強心臟去面對更多挑戰！」同屬「偶像女生」的IdG Bubbles已率先出道，圈圈坦言有向她們取經：「IdG Bubbles已經上過電台等不同訪問，稍後更會出席叱咤，這都是我未經歷過的大場面，心情到底緊不緊張、當中所發生的事，她們都會樂意分享。」

唱作新人Tr33（阿樹）除了熱愛音樂，亦十分喜歡運動，中學時代愛打籃球及羽毛球，阿樹透露：「我中一時是羽毛球校隊，中五、中六則是籃球校隊，現在間中都會約同學一起打街場，我知道成為籃球運動員是好多男生的夢想，祝願大家能堅持下去！」阿樹亦有關注全運會，得悉香港手球隊歷史性打入四強興奮不已，期待香港隊在銅牌戰再創佳績！

阿樹轉戰樂壇備受矚目，之前張敬軒曾公開對他的原創作品《沉船仔》大表讚賞，令阿樹深感鼓舞：「樂壇有好多值得學習的對象，好開心前輩發現我的存在，如果有機會寫歌給他們演繹，心情應該會好激動！」阿樹透露，未來確實有機會為其他歌手寫歌，目前仍在商議階段，至於個人單曲方面，阿樹即將會包辦曲詞，推出一首甜到漏的情歌，會不會以登上頒獎禮舞台為目標？他說：「我一直好想參加頒獎禮，希望在創作方面做到更出色，令大家看到一個更好的自己！」