MIRROR除夕騷與新年騷強勢登場　粉絲熱情震撼澳門場館

成軍七年的MIRROR，聯同全民造星家族成員COLLAR、ERROR、LYMAN、P1X3L、ROVER以及5G，旋風式登陸澳門新濠影滙綜藝館，鐵定12月31號除夕夜，聲勢浩大、一晚限定合演《King Maker Fest : Countdown to 2026》演唱會。最強陣容唱爆最chill好歌，全民造星家族更破天荒齊集澳門舞台，偕粉絲一同倒數迎接2026年，尖叫聲勢必震耳欲聾，撼動整個場館！

《King Maker Fest _ Countdown to 2026》演唱會。(公關提供)

踏入元旦，再掀新一波鏡式風暴！MIRROR將1月1日這個重要日子，奉獻予《MIRROR First Day 2026》演唱會，作為揭開2026年序幕的重磅專場演出，十二子將帶來全新舞台體驗，傾力跳唱最多首耳熟能詳的經典金曲，為粉絲精心打造一個獨特而不可復刻的元旦日。澳門新濠影滙綜藝館勢將完全被MIRROR粉絲的熱情籠罩，興奮爆錶！

《MIRROR First Day 2026》演唱會。(公關提供)

主辦單位表示，全民造星家族成員首次總動員在澳門演出 ，MIRROR亦已有一段時間沒有合體舉行大型演唱會，日期更分別鎖定除夕及元旦兩大重要節慶，消息一出，粉絲急欲搶飛的心情可以想像，兩場澳門《King Maker Fest : Countdown to 2026》及《MIRROR First Day 2026》演唱會肯定也是一票難求。

之前有傳MIRROR 1月1日會於澳門舉辦演唱會，現在終於落實。(網上圖片)

至於粉絲最關心的演出內容，主辦方透露，難得邀請全民造星家族成員登陸澳門舞台，製作上將精益求精，務求為觀眾留下開心而難忘的回憶，以除夕演唱會為例，各組成員除了使出渾身解數。傾力表演自家作品以外，更會有多幕不同組合的crossover 特別環節，MIRROR X COLLAR？ERROR X P1X3L？LYMAN X ROVER X 5G？為達至驚喜效果，詳情目前暫且保密。但可以確定的是，從2025年跨越2026年的黃金時刻，三十多位全民造星家族成員將會整齊列陣，在澳門舞台與粉絲狂歡倒數，造就樂壇歷史性震撼一章！

ROVER（官方圖片）

P1X3L。（梁碧玲攝）

ERROR。（Facebook@ERROR）

COLLAR。（葉志明 攝）

《King Maker Fest : Countdown to 2026》



演出日期：2025年12月31日（星期三）

演出時間：晚上10:00

票價：$1,888 / $1,688 / $1,388 / $988（所有票價均為固定座位）

演出地點：澳門新濠影滙綜藝館



《MIRROR First Day 2026》



演出日期：2026年1月1日（星期四）

演出時間：晚上7:00

票價：$2,388 / $1,888 / $1,488 / $1,088（所有票價均為固定座位）

演出地點：澳門新濠影滙綜藝館

