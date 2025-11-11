新聞女王2第2集劇情｜佘詩曼霸氣闖塌樓現場　獨家影片花落誰家？

萬眾期待的TVB劇集《新聞女王2》昨日（10日）正式播出，由佘詩曼、黃宗澤、李施嬅、高海寧、王敏奕、馬國明主演，而佘詩曼與黃宗澤更會在劇中有連場惡鬥，單單只看兩大好戲之人大鬥法就已經值回票價。

佘詩曼與黃宗澤更會在劇中有連場惡鬥。(影片截圖)

文慧心（佘詩曼 飾）退隱半年後以「新聞女王」姿態回歸，在一宗塌樓現場中，各大的新聞媒體都只能在封鎖線外拍攝現場情況，張家妍（李施嬅 飾）已經「醒水」地找到一個制高點，可以拍攝到更多的現場環境。連古肇華（黃宗澤 飾）都下令SNK的記者要「死要見屍、生要見血 」。

一宗塌樓現場中，各大的新聞媒體都只能在封鎖線外拍攝現場情況。(影片截圖)

張家妍（李施嬅 飾）已經「醒水」地找到一個制高點，可以拍攝到更多的現場環境。(影片截圖)

佘詩曼直接用直昇機拍攝上空。(影片截圖)

但是都不夠佘詩曼的出場強勁，她租用了一架直昇機，直接在塌樓現場上空拍攝，更即時在網上做直播，觀眾人數直線上升，嬴得十分漂亮。佘詩曼在上空發現現場有問題，立即傳訊息給劉艷（王敏奕 飾），經調查後發現有機會會發生爆炸，所以立即通知有關部門疏散人群，結果爆炸氣流令佘詩曼的直昇機劇烈搖晃，黃宗澤一句說話就顯得他的奸險：「跌落嚟就大新聞。」

佘詩曼租用了一架直昇機，直接在塌樓現場上空拍攝。(影片截圖)

佘詩曼接在塌樓現場上空拍攝。(影片截圖)

結果爆炸氣流令佘詩曼的直昇機劇烈搖晃。(影片截圖)

佘詩曼巧妙保留倒塌爆炸珍貴畫面，操縱觀眾心理為回歸鋪路。方太（龔慈恩 飾）為保SNK龍頭地位，命黃宗澤重金禮聘佘詩曼。佘詩曼手執獨家片段，多間傳媒機構都想買到這條片段。連王敏奕都想打感情牌來得到她手上的獨家片段，結果被佘詩曼反問財力。十鼠爭穴，佘詩曼手上的獨家片段到底花落誰家就馬上成為焦點。

佘詩曼巧妙保留倒塌爆炸珍貴畫面，操縱觀眾心理為回歸鋪路。(影片截圖)

佘詩曼真係返「SNK」？(影片截圖)

佘詩曼以女王姿態返「SNK」。(影片截圖)

佘詩曼手執獨家片段，多間傳媒機構都想買到這條片段。(影片截圖)

《新聞女王2》電視劇情大綱

主播文慧心（佘詩曼 飾）辭退SNK新聞台後，淡出新聞界半年，SNK發生了巨大變化。出身於市場管理的古肇華（黃宗澤 飾）空降出任新總監，把新聞當成賺錢工具；副總監張家妍（李施嬅 飾）頂替了George（馬國明 飾）的位置，掌握大權但受到古肇華掣肘，難以服眾。文慧心以「新聞女王」的姿態王者歸來，一手收購劉艷（王敏奕 飾）創辦的網絡媒體公司「公開平台」，向傳統主流媒體正面開戰，與古肇華對抗。



KOL 唐芷瑤（陳曉華 飾）對文慧心把她解僱一事懷恨在心，於是利用自媒體向文慧心採取惡意報復。政府新聞官許詩晴（高海寧 飾）同時涉足官場和新聞機構，為求獲得最大利益。新舊媒體正面較量，暗中勾心鬥角，肇華想做「新聞國王」而不擇手段，踐踏新聞底線，新聞女王文慧心寸步不讓，與張家妍形成新聞界三強鼎立的對壘。

