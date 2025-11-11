Tyson Yoshi還原音樂節取消演出經過　快閃活動宣布辦會員平台

TysonYoshi前日（9日）原定出席澳門Water Bomb音樂節，但是開騷前他突然發聲明宣布取消表演。他透過公司表示主辦方在沒通知下放觀眾入場：「主辦方在沒有通知我方任何工作人員以及沒有與我方作出任何商確之下，突然開放觀眾入場，並要求我方繼續在未能進行其他舞台機關測試的情況下在舞台上彩排，當下發生的狀況導致我方必須暫停彩排並且無法在預定條件下完成歌曲綵排及舞台設備、機關的排練。」

昨日（10日）Tyson Yoshi現身銅鑼灣快閃活動，即場宣布推出專屬會員平台「HOUSEofVILLAIN」，除此之外，他更還原當日的事件的發生。Tyson Yoshi表示當日10時半開始綵排，當下有韓國導演及翻譯進去向他們解釋現場的機關要怎樣使用，10分鐘後導演及翻譯解釋完後Tyson Yoshi開始進行測試。之後突然一個情況令Tyson Yoshi傻眼：「突然見到廝殺列車咁放觀眾入嚟，我奇怪落台問同事，再同主辦傾。我好多疑問，佢哋解釋唔到，又叫我台下面綵排。」當中經過多番交涉後都得不到結論，大會指無法趕走觀眾，他心想：「我都冇方法，到時又上難聽歌手俱樂部，好多嘢我要去考量。」

Tyson Yoshi現身銅鑼灣快閃活動，即場宣布推出專屬會員平台「HOUSEofVILLAIN」。

「666」同Tyson Yoshi又有咩關係？

Tyson Yoshi指自己當時沒有發脾氣，但同事在與主辦方周旋時卻有發脾氣：「本來對咗稿發聲明，出到嚟嘅版本同大家傾嘅都唔同。」最後Tyson Yoshi覺得自己要與支持者交代，甚至乎冒著被人告及粉絲罵的情況下做這個決定。

TYSON YOSHI。（葉志明 攝）

Tyson Yoshi取得澳門演出，與主辦方各執一詞。（IG圖片）

Tyson Yoshi除了還原音樂節到底發生什麼事外，更宣布推出會員平台，登記做會員後就可以享有《1994前傳》包場首映飛及澳門演唱會飛的購買權。而Tyson Yoshi亦為各層面的粉絲著想，入會費「666」：「同事以為$666，我話係$6.66，想學生都畀到。」Tyson Yoshi這麼貼心，難怪他會廣受各年齡層的粉絲喜歡。