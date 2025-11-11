神顏影后一原因即掏包連送三件私伙外套給粉絲　超暖舉動融化人心

現年45歲的影后張栢芝與謝霆鋒於2006年結婚，育有兩子謝振軒 (Lucas) 及謝振南(Quintus)，婚姻維持5年結束。其後張栢芝再於2018年秘密誕下孻仔張禮承 (Marcus) ，生父身份至今成謎。2023年8月張栢芝突然宣布身體不適緊急停工，神隱逾一年後，終於在去年12月初現身社交網，同時粉碎懷孕傳聞。張栢芝今年已重新投入工作，再度活躍於演藝圈。張栢芝亦有勤更新社交網同大家分享近況，keep住人氣，工作接個不停。最近張栢芝忙於錄製內地綜藝節目《一路繁花2》，遊走中港兩地。

張栢芝在新廣告中的樣子顯得不自然。(抖音)

張栢芝最近忙於錄製綜藝節目。（張栢芝微博圖片）

張栢芝與劉嘉玲及寧靜一起跟學生合唱。(微博圖片)

張栢芝忙拍攝《一路繁花2》期間經常都要出外景，於多個公眾場所現身，不少粉絲都先後偶遇到她，早前就有粉絲分享了與張栢芝見面的片段，曝光了她超寵粉的舉動。該名粉絲以「張柏芝｜任何天氣都有你的溫暖，又送衣服了」為標題，發文寫道：「一人一件早就準備好的衣服，誰能不愛 #張柏芝 #港星女神 #明星和粉絲雙向奔赴的愛 #一路繁花2 #旅綜」。片中可見張栢芝與她的粉絲聊了一會後，就表示要拿一些東西，接着便從她的一個大包包裡拿出三件外套，跟粉絲說：「萬一澳門下雨啊，你們真的要避一下」，並表示那幾件衣服雖然不保暖，但可以遮風擋雨，對粉絲十分之關心，真的非常貼心和暖心。這已不是張栢芝首次送衫給粉絲，次前她就試過直接脫下身上的外套送粉絲，極之寵粉。

