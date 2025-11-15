雷頌德曬夫妻合照放閃「有我必須有你」　老婆被讚靚戲稱似余慕蓮

現年56歲的音樂創作人雷頌德（Mark）於2018年與妻兒舉家移民英國，當年他還未滿50歲，49歲便立定決心退休。早前雷頌德曾短暫回港為陳慧琳的演唱會做音樂總監，他接受電台訪問時，直認因為香港工作壓力太大，現在能接受沒壓力工作，還講明要「畀得起錢」，皆因英國稅率高，即使好朋友亦要收「舒服價」。生活過得輕鬆，心情自然都會好。日前適逢立冬，雷頌德在社交平台大曬與太太梁家玉（Jade）的甜蜜合照，並借歌名放閃，sweet到爆！

雷頌德（Mark）於2018年與妻兒移民英國。（IG@mark_lui147）

兩公婆結婚多年恩愛如初。（IG@mark_lui147）

雷頌德雖然已移民英國，但對傳統節日依然非常重視，日前立冬，他在社交平台分享與太太撐台腳的照片，並以「立冬-“有我必須有你”」寫道：「今天是立冬，大家著多件衫，食多啲餃子！今天不寫長文了，因為要完成一首新歌的demo，還有準備明天週末的大包。背景音樂是Dry的“有我必須有你”，我們少有的情歌，適合立冬聽！但希望大家不會"Dry"，乾燥了要用moisturizer！」透露正完成一首新歌之餘，又可向太太示愛，可謂一箭雙鵰。

日前立冬，雷頌德曬夫妻合照放閃「有我必須有你」。（小紅書）

雷頌德與網民幽默互動。（小紅書）

當太太被讚靚女時，雷頌德竟笑說：「但之前有小薯說她像余慕蓮。」（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》 ）

相中，雷頌德和太太身穿同色系服飾，襯到絕。可能趕做新歌的緣故，雷頌德略顯倦容；相反太太則精神飽滿，輕輕搭著老公膊頭，頭貼頭合照。網民大讚雷太皮膚還是那麼緊緻，又大讚「雷太好靚」，但對於網民的讚美，他竟這樣回覆對方：「但之前有小薯說她像余慕蓮」，引來網民爆笑，並紛紛為雷太抱不平，「咁大膽，我地網爆佢」。也有內地網民問：「點解Kelly（內地）演唱會你唔來？」雷頌德笑言：「來不到那麼多的，這邊家務很忙」，還舉例家務包括：煮飯、洗衫及洗廁所等，盡現其幽默一面。

雷頌德與網民幽默互動。（小紅書）

Mark未夠50歲已計劃退休，現在只做無壓力工作，早前為Kelly演唱會做音樂總監。（IG@mark_lui147）

雷頌德過往曾為樂壇天王天后創作不少經典歌曲，他在2007年與模特兒梁家玉結婚，婚後育有兩子雷鳴（Jack）和雷響（Jazz），而他更對太太與前夫所生的兒子Sean視如己出。2017年梁家玉不幸確診癌症，並要進行3個手術，為了讓太太安心休息，雷頌德父兼母職照顧兒子，由於兒子Jack患有亞氏保加症，需要花較多時間照顧，但雷頌德亦從不言累，絕對是最強繼父！

雷頌德（Mark Lui）曾為樂壇天王天后創作不少經典歌曲。（IG@mark_lui147）

雷頌德與太太婚後育有兩子雷鳴（Jack）和雷響（Jazz）。（IG@mark_lui147）