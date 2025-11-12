索腿歌后被捕獲生圖獲讚骨相王者　曾傳戀星爺認對方對自己影響大

擁有獨特靚聲及招牌美腿的華語歌后莫文蔚（Karen），早前宣佈將於今年12月降臨啟德主場館舉行演唱會，消息一出隨即成為全城熱話。近排正忙於為個唱排練和宣傳的她，昨日（11月10日）在九龍城被網民「野生捕獲」，其真實狀態曝光後，令人讚嘆不已。

華語歌后莫文蔚（Karen）除擁有獨特靚聲外，還有有一雙招牌美腿。（IG圖片）

有網民曾笑指莫文蔚心口對下都是腿！（IG圖片）

莫文蔚將於年尾在啟德主場館舉行個唱（IG圖片）

有網民於社交平台分享，表示在放學時「超級幸運」偶遇正在九龍城拍攝節目的莫文蔚，並興奮寫道：「真的特別美」。從影片中可見，莫文蔚紮起一把又長又濃密的秀髮，看起來青春有活力；身上則僅穿著簡單T恤配搭黑色外套，雖然打扮低調，但難掩歌后風采。期間有市民想上前合照，但莫文蔚表示正在拍攝，禮貌地笑著婉拒對方，而工作人員也表示「不好意思」，令人非常舒服。

莫文蔚近日在九龍城拍攝節目時，被網民野生捕獲。（小紅書）

網民大讚莫文蔚真人很美。（小紅書）

最讓網民驚嘆的是，在網民直出的「生圖」中，年過半百的莫文蔚依然皮膚緊緻有彈性，一點都不像55歲。她與工作人員開工期間有講有笑，顯得心情大靚。網民紛紛留言大讚：「好絕的側面」、「好漂亮」，更有人稱她為「骨相王者」。

期間有市民想上前合照，但莫文蔚表示正在拍攝，禮貌地笑著婉拒對方。（小紅書）

莫文蔚心情不俗！（小紅書）

莫文蔚與相識30年的初戀老公Johannes結婚十多年，夫妻感情要好，依然恩愛如初，羨煞旁人。然而，她過往的感情史亦為人熟知，包括與馮德倫的一段情，以及曾與「星爺」周星馳傳過的緋聞。當年莫文蔚有份參演《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》，有指她當時與星爺傳出戀情，更因而被指介入朱茵與星爺之間，令三人陷入三角戀關係。之後，星爺與莫文蔚相繼合作《回魂夜》、《食神》、《算死草》等經典電影，她更在星爺的建議下，開始往歌壇發展。有報道指，兩人最終因莫文蔚長時間在台灣發展而分手。

Johannes是莫文蔚16歲初戀，當時她更為德籍男友學習德文，可惜戀情維持不到一年告終，之後莫文蔚跟周星馳及馮德倫拍拖，但也是分手告終，其後重遇初戀男友Johannes，二人於2011年共諧連理。（視覺中國）

《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》，老公Johannes也在舞台上為老婆伴奏。（梁碧玲攝）

早年莫文蔚接受訪問時，被問到與星爺多次合作電影，是否對她事業影響最大，她直認不諱說：「絕對很關鍵！」她表示，那時一口氣接了好幾部星爺的作品，回想起來覺得很幸運。她憶述，首次接觸是1995年的《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》，這也是她首次擔任女主角的電影。

莫文蔚曾與馮德倫拍拖，在馮德倫與舒淇結婚時，莫文蔚也有送上祝福。（網上圖片）

莫文蔚曾與周星馳傳緋聞。（視覺中國）

談及周星馳，莫文蔚直言：「他私底下其實他很嚴肅，在他身上，我學到那份專注，他可以百份之二百投入工作，真是個高人！腦轉得超快，他不單止會想好自己怎演，連整場戲怎拍也想到，經常跟導演鑽研劇本。」她亦透露，《西遊記》是她與星爺合作過的作品中最愛的一部，因為她很喜歡自己的古裝扮相。至於星爺電影經常要女主角扮醜，莫文蔚就在《食神》中經典演繹「火雞姐」一角。Karen回想當日得知角色造型時，絕不介意，更一口答應。「我好記得他打電話來說新戲預了我一個角色，話要醜樣，有棚爆晒出來的牙，眼又有刀疤，我一聽已是開心到跳起！我直情覺得正呀！是很難得演與別不同的角色，靚女日日都有得做，起身照鏡都知係靚女啦！」