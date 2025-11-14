方媛邀請網民分享坐月子經驗充滿疑問　被指嫁入豪門與平民不一樣

天王郭富城於10月22日被傳媒拍到到養和醫院接已誕下第3胎的老婆方媛，郭富城晚上在社交平台宣布老婆為他再誕下了「小公主」，指不論兒子或是女兒都是他「最珍貴的禮物」，他更貼出女兒照片表達感受，可見B女眼仔睩睩十分可愛。方媛雖然要坐月，但她在10月26日就特地出來為老公慶祝60歲大壽，產後首度亮相的她，穿上白色貼身T配牛仔褲，腹部平坦、美腿纖細，外形及體態與未生前相差無幾，認真得天獨厚。

郭富城在社交平台宣布老婆方媛為他再誕下了「小公主」。(ig@aaronkwokxx)

郭富城60歲大壽，老婆方媛同兩位千金一齊慶祝。（IG@mokafy）

方媛身材Fit 爆！（IG@mokafy）

方媛目前仍在坐月，專心養好身體，不過她可能太掛住她的粉絲，日前她就於社交網出post想同大家分享坐月的經歷，與粉絲和網民聊天。方媛發文寫道：「大家一起聊聊坐月子的事吧（配張老圖）大家一般都坐多少天月子呢？大家都是幾天洗頭洗澡的呢？大家產後有沒有腰酸背痛？大家產後有沒有手指關節腫痛？大家產後有沒有掉頭發呢？想知道大家產後的狀態是怎樣 #一起聊聊天吧 #月子生活 #坐月子 #月子日記」。

方媛配了一張舊圖。(小紅書)

有網民留言說：「姐姐都三胎了，應該都懂呀」，方媛就親自回覆表示：「但是還是很想知道大家怎麼坐月子的。」另一網民就回應她說：「姐姐都嫁入豪門，要麼月嫂要麼月子中心，還生了三胎！我們都沒有了解啥？論經驗你比我們豐富。」的確方媛坐月一定會由專人照顧，悉心照料，她的坐月子估計與一般普通人不太一樣，至少會是奢華版的。方媛在生第三胎之前其實亦拍片分享過她生完二胎之後的一些坐月心得。