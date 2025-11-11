失婚富婆42歲生日獲大隻猛男相伴　離婚後鍾情小鮮肉被00後追求

李彩華（Rain）近年專注在內地發展，工作不斷的她賺到盤滿缽滿，有傳她的身家早已超過2億，現時持有12個物業，成為圈中小富婆！早已實現財富自由的李彩華，仍努力工作密密賺，今日（11日）迎來42歲生日的她，雖然要在工作中度過，但原來她昨晚已相約好友慶生，更有大隻猛男相伴！

Chanel衝浪板約6萬。（IG@rainli1111）

成身Chanel。（IG@rainli1111）

好多Chanel。（IG@rainli1111）

李彩華在IG分享慶生照，並寫道：「🎂🎂冇錯🎂🎂生日就梗係要有八舊腹肌嘅型男賀一賀啦，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈」相中所見，李彩華身穿紅色吊帶背心襯皮褸，手捧生日蛋糕，身邊更有一位擁有八舊腹肌的大隻猛男，男方更用超結實手臂箍實她，𠱁到壽星女非常開心！

早年以玉女歌手身份入行的李彩華，曾跟男星何遠恆拍拖3年分手，至2019年跟內地富商黃彥書結婚，可惜婚姻只維持了19個月。回復單身後，李彩華埋首於工作，據知她將拍戲賺來的錢大部分都投資到房地產上，現時持有12個物業，遍佈香港、澳洲、英國、泰國等地，市值過億！而李彩華亦經常大曬名牌手袋及服飾，當中就有不少Hermès收藏，更不乏超難買的限量版，盡顯富婆身價！李彩華曾透露離婚後不乏追求者，而且大多數是00後的小鮮肉，她坦言鍾情「弟弟」，她自言是「夜貓」，而「小鮮肉」較能配合其生活節奏，不易攰，也不急於回家休息。

李彩華在2019年2月突然宣布與拍拖半年的內地鋼鐵業商人黃彥書Eric已經在內地領證。（微博圖片）

但婚後二人長期分隔兩地，最後李彩華在2020年11月結束19個月的婚姻。（微博圖片）

放在行李箱上的Hermès成功搶鏡！（IG截圖）

Hermès Kelly Lakis炒價約25萬。（IG截圖）

Hermès Kelly Doll Picto炒價約42萬。（IG截圖）

Hermès Constance III Miroir Clouté Bag炒價約40萬。（IG@rainli1111）

李彩華拎着的是價值約40萬、有「影子包」之稱的Hermès Birkin Shadow Bag。（小紅書圖片）

Hermès Kelly Doll Bag。（微博@李彩華Rainli李彩樺）

曾在劇集《家族榮耀》中出動過百萬名牌私伙。（劇照）

LV睡衣。（劇照）

