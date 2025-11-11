劉嘉玲轟購物平台盜用老公肖像出招擺平　梁朝偉如常晨跑展雄風？

現年63歲的梁朝偉，螢幕前是演技獲國際肯定的影帝、不少女士心目中的男神，但私下卻作風低調，加上患有社交恐懼症，工作以外特別喜歡享受一個人的時光，跑步就成為他一大樂趣之一，近日又有網民在太平山跑步偶遇梁朝偉，大讚對方沒架子外，身上一部位更透露其男人雄風！

梁朝偉除了是影帝外，也是不少人女士心目中的男神。（葉志明 攝）

梁朝偉和太太劉嘉玲也非常sweet。（陳順禎 攝）

有網民今日（11/11）在社交平台分享在太平山野生捕獲正獨自跑步的梁朝偉，並成功集郵外，該網民寫道：「家人們誰懂啊！太平山偶遇梁朝偉。哇塞！ ！在太平山偶遇跑步的梁朝偉！ ！ ！真人超低調！又瘦又帥！氣質絕了！但更讓我不敢相信的是……我居然成功要到了合影，影帝的親和力真的滿分！」

有網民今日（11/11）在太平山野生捕獲正獨自跑步的梁朝偉。（小紅書）

相中，梁朝偉頭戴Cap帽，身穿白色運動服和藍色短褲，手持小毛巾，即使上衣剪裁貼身，但都不見肚腩，狀態極佳。而且更露出其一雙壯腿，更有網民將焦點放了在梁朝偉的濃密腳毛上，笑稱其盡顯「男人雄風」。

網民成功合照，梁朝偉粗壯的雙腿意外成焦點。（小紅書）

另外，昨日（10日）有保健品品牌趁電商「雙十一活動」發起熱賣，並公然違法使用梁朝偉肖像進行商品宣傳，其妻兼經理人劉嘉玲，於微博貼出截圖，嚴詞指摘內地購物平台未經授權盜用梁朝偉照片以宣傳保健品。劉嘉玲在文中怒訴：「這麼嚴重的侵權，欺騙消費者@淘寶@天猫，是你們的市場營銷策略嗎？」事件迅速發酵。

劉嘉玲昨日於微博貼出截圖，公開指摘內地購物平台未經授權盜用梁朝偉照片以宣傳保健品。（微博圖片）

內地節目《大片很好看》事後回應。（微博圖片）

梁朝偉早前參與的內地節目《大片很好看》回應指，涉事品牌為《大片很好看》贊助合作夥伴，節目團隊正在核查，購物平台有沒有使用梁朝偉的照片。而該品牌亦回應，稱有贊助《大片很好看》，因此有對方的肖像使用權，目前正與製作單位溝通，看看是否存在誤會。不過，劉嘉玲發文後，涉事商品頁面已被下架。