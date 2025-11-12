61歲影后曝光法國私人田地　情史豐富離婚後單身住豪宅歸隱田園

現年61歲影后張曼玉早年移居歐洲後鮮有幕前演出，近年為宣傳香港旅遊，突然復出並積極經營內地社交網。張曼玉多分享平時享受大自然的日常，愛上田園生活的她終於坐擁一塊屬於自己的田地種植。她興奮地分享新田地，年過60愈來愈靚女。

張曼玉在20多年後仍優雅如《花樣年華》的全盛時期。（《花樣年華》電影劇照）

內地少女攝影師笙笙在一場時裝活動上捕捉到張曼玉的近照。（笙笙IG圖片）

張曼玉在社交網透露，在法國波爾多終於獲得了一塊田地，經過花王的開墾和清理後，田地質量檢測為100分，張曼玉興奮得立即坐下與眾人開會，商議種植大計，純情認真又難掩愉悅之情。其後張曼玉親自到市場花店採購植物，細心挑選，對打理這塊田地相當上心。張曼玉臉上難掩歲月痕跡，但依然氣質出眾，皮膚白滑緊緻，獲激讚仙氣十足。

張曼玉。（影片截圖）

張曼玉雖然事業成功，但情路坎坷，她曾與設計師Eric、韓籍髮型師Mark Kim相戀，但最後都未能開花結果，之後Maggie又相繼與爾冬陞、地產商人宋學祺拍拖，當宋學祺因投資失利陷入財困時，Maggie傾盡錢財助他解決問題，但男方竟捲走她的資金後夾帶私逃。1998年Maggie與法國導演阿薩亞斯閃婚，可惜這段婚姻僅維持了短短3年。離婚後Maggie未有再婚，如今長居海外生活。她在兩年前曾分享近年生活狀態：「我這邊一切都很好，日子過得挺充實的。以前的我每天都忙，所以沒有注意到『愛自己』，還好現在也不太晚。每一個人的路也不一樣，只有他自己才知道，哪一個timing是最好的。現在一有空，就會給自己很多me time，和朋友一起也好，自己一個人在吸收周圍也好，都愈來愈感受到，『活在當下』的意思。愛自己是需要時間來培養的，要從內到外都照顧得好，也有可能我真正了解自己了，很清楚自己喜歡甚麼，不喜歡甚麼，明白之後，反而生活就變得更輕鬆，只需要很簡單的東西就會開心。

張曼玉開墾田地。（小紅書）

開會。（小紅書）

靚女。（小紅書）

靚女。（小紅書）

靚女。（小紅書）

張曼玉親自挑選植物。（小紅書）

張曼玉親自挑選植物。（小紅書）