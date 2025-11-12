TVB人妻生兩胎身體變弱 近日曬針灸照疑跑步太多經期變亂惹憂心

現年41歲的洪永城與37歲的梁諾妍（Inez）於2021年結婚，同年誕下大女兒「Sir Face」洪靖嵐（Amber），去年３月又迎來「Sir Nose」妹妹洪靖愉（Beryl），三年抱兩，一家四口幸福生活。早前洪永城講笑大爆自己做了結紮手術，無意再追仔，又心痛太太生BB生到身體虛弱。近來梁諾妍又自爆經期紊亂，疑因跑步過量？

梁諾妍同兩個女。（IG@inez_leong）

梁諾妍日前上載針灸照，她透露個個月經期不準，猜測與跑步太多有關，針灸完即來經期，她說：「其實我每個月應該因為跑步跑太密影響到啲M個個月都唔準的起心肝搵EC針通返啲調經穴位 好癲 針完3個鐘後就嚟咗啦 星期日個神户馬你真係救咗我一命多謝晒」。梁諾妍躺在梳化上針灸肚仔和腳部，又大讚對方調經出色。

梁諾妍早前直認生完第二胎後身體變弱，她說：「因為家姐時已經係3年前，3年後再生第二胎時年紀已經大啲，康復期好似要耐啲；同埋我佗二胎嘅時候，我係有好多病痛。」洪永城亦心痛太太：「係比第一胎多咗好多嘅，的確可能會令身體上弱咗少少啦。」梁諾妍透露會盡量食多些補充品，令身體盡快復元，並要勤力做運動，她說：「雖然係冇之前20幾歲咁精神同健康，但我覺唔差嘅，好多朋友話我仲Keep得好好，好後生，我都開心嘅。」

梁諾妍自爆經期亂，靠針灸治療。（IG圖片）

