前TVB花旦與老公慶祝結婚24周年　曾歷大仔夭折子女患罕見病

現年57歲的劉美娟（Eugina）與張崇德在2001年結婚，先後誕下兩子一女，可惜大仔天藍出世不足26小時，因醫療失誤夭折，二人靠信仰走出喪子之痛，其後劉美娟再誕下一子一女，但一對子女被證實患有「選擇性失語症」，而劉美娟同張崇德亦盡心盡力照顧陪伴子女成長。日前兩人迎來結婚24周年，劉美娟在IG曬出合照，並寫道：「Happy 24th Anniversary 💝💖💕💞💓💗❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥#相信愛 #我們愛因為神先愛我們❤️」

劉美娟在1985年參加TVB《健美小姐》奪得季軍後入行。（IG@eugina_lau）

出道之初因貌似「翁美玲」獲力捧。（IG@eugina_lau）

劉美娟與張崇德當年因出席「藝人之家」聚會而漸生情愫，拍拖11個月就結婚。婚後4年，劉美娟誕下大仔張天藍，但兒子出生後不足26小時夭折。二人事後向醫委會展開訴訟，追究責任，但相關投訴因未能提供醫院的醫療紀錄作證據而不受理，為取回公道，他們不惜變賣物業，向醫院提出民事索償，終於透過法律途徑取回醫院紀錄，提交投訴，但投訴受理後又因醫委會的審訊成員不足，斷斷續續地舉行，結果這場官司打了足足9年，最後有關醫生被判專業失德，停牌兩年，而他們亦總算為亡子天藍討回公道。張崇德曾在接受訪問時表示：「過程中有唔少冷言冷語，話我哋為咗錢，最終我哋除咗要花律師費，冇收過任何錢！其實我哋嘅出發點係為咗討回公道，得到事件嘅真相。經歷冇動搖過我哋兩夫妻嘅信仰，反而係更鞏固，亦令我哋一步一步走出低谷，堅持到而家。」

同鄭子誠夫婦好老友。（IG@eugina_lau）

經歷喪子之痛後，張崇德夫婦沒有放棄，劉美娟分別在2007年及2008年再誕下一子一女，但一對子女先後患有罕見「選擇性失語症」，他們在學校時雙手變得僵硬、面紅，不敢說話，兩公婆帶子女去見心理醫生，發現女兒只是到學校門口時才不說話，但其實相當有語言天份，幸好她在轉校後已經康復，而兒子病情卻較為嚴重，被診斷為高智力但不懂表達、與別人溝通，所以經常被人欺負，幸好經過悉心照顧，子女已經康復。而張日晴自兩歲開始接觸舞蹈，學習跳芭蕾舞長達9年，曾參加過不少公開演出，2021年曾隨父母上《流行經典50年》表演跳芭蕾舞，張日晴眼大大，笑容甜美，樣貌標緻，兩母女十足餅印！

囡囡17歲生日。（IG@eugina_lau）

好幸福。（微博@劉美娟Eugina）

亭亭玉立。（IG@eugina_lau）

