何超盈出席香港藝術學院畢業典禮　去年博士畢業現任委員會成員

已故賭王何鴻燊四房長女何超盈（Sabrina）在2019年與細8歲的哈佛學霸老公辛奇隆（Thomas）結婚，婚後誕下一女「荷包蛋」辛千覓（Audrey），生活變得低調，甚少公開露面，但其實她一直都有默默進修，去年5月宣布博士畢業的好消息，正式成為「何博士」！日前何超盈出席香港藝術學院2025文學士畢業典禮，並同一班畢業生影大合照！

何超盈（Sabrina）自結婚產女後生活低調，甚少公開露面。（IG@xsabrinahox）

何超盈帶囡囡一起出席由香港演藝學院舉辦的慈善晚宴。（IG截圖）

何超盈博士畢業。（IG@xsabrinahox）

何超盈同教授及一班同學仔合照。（微博@SabrinaHo何超盈）

身穿白色晚裝的何超盈，一身造型優雅高貴。（微博@SabrinaHo何超盈）

何超盈箍實老公深情擁吻，手上的超巨型鑽戒亦十分搶鏡！（微博@SabrinaHo何超盈）

何超盈上載了一段短片，並寫道：「CONGRATS, Hong Kong Arts School Class of 2025! 🎓 WE DID IT — AND WE DID IT IN STYLE! 😎🙂‍↕️（恭喜香港藝術學院2025年畢業生！我們做到了—而且我們做得非常出色又有風格！）」片中所見，何超盈身穿博士袍，與一班畢業生手舞足蹈打成一片，慶祝順利畢業！

何超盈拍片。（影片截圖）

跳舞。（影片截圖）

跳舞。（影片截圖）

何超盈出席香港藝術學院2025文學士畢業典禮。（影片截圖）

大合照。（影片截圖）

大合照。（影片截圖）

慶祝順利畢業。（影片截圖）

何超盈2013年畢業於香港大學藝術系，其後曾進修MBA課程，去年在美國紐約大學斯坦哈特學院（New York University – Steinhardt）畢業，取得博士學位。近年何超盈成立超盈文化有限公司，並與保利集團合辦保利澳門拍賣，專注藝術工作，亦鼓勵年輕藝術家。而何超盈現時是香港藝術中心監督團兼香港藝術學院督導委員會的成員，估計她今次是獲邀參加畢業禮！

何超盈與郭晶晶同場出席晚宴。（IG@xsabrinahox）

四房子女激罕合體，為何超欣慶祝生日。（小紅書圖片）

何超盈曾現身聯合國總部大樓出席會議。（IG截圖）

坐在第一排。（IG截圖）

何超盈曾分享出席聯合國青年大會（Youth Assembly）年度大會的網上會議照片。（IG截圖）

‌何超盈早在2017年就獲‌聯合國教科文組織（UNESCO）委任為策略性夥伴，更是首位華人獲委任此職。（YouTube影片截圖）