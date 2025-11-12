何超盈出席香港藝術學院畢業典禮 去年博士畢業現任委員會成員
撰文：董欣琪
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈（Sabrina）在2019年與細8歲的哈佛學霸老公辛奇隆（Thomas）結婚，婚後誕下一女「荷包蛋」辛千覓（Audrey），生活變得低調，甚少公開露面，但其實她一直都有默默進修，去年5月宣布博士畢業的好消息，正式成為「何博士」！日前何超盈出席香港藝術學院2025文學士畢業典禮，並同一班畢業生影大合照！
何超盈上載了一段短片，並寫道：「CONGRATS, Hong Kong Arts School Class of 2025! 🎓 WE DID IT — AND WE DID IT IN STYLE! 😎🙂↕️（恭喜香港藝術學院2025年畢業生！我們做到了—而且我們做得非常出色又有風格！）」片中所見，何超盈身穿博士袍，與一班畢業生手舞足蹈打成一片，慶祝順利畢業！
何超盈2013年畢業於香港大學藝術系，其後曾進修MBA課程，去年在美國紐約大學斯坦哈特學院（New York University – Steinhardt）畢業，取得博士學位。近年何超盈成立超盈文化有限公司，並與保利集團合辦保利澳門拍賣，專注藝術工作，亦鼓勵年輕藝術家。而何超盈現時是香港藝術中心監督團兼香港藝術學院督導委員會的成員，估計她今次是獲邀參加畢業禮！