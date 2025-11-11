蘇永康被爆背妻會嫩版鄧麗欣真相曝光　11年前舊照遭周刊當新相用

現年58歲的蘇永康今日（11日）被周刊封面報道指與一名貌似「嫩版鄧麗欣」的女子在海旁親密談心，隨後更十指緊扣離開。然而，這則報道存在多處疑點。首先，周刊雖未明確交代事件的時間線，但照片中蘇永康的短髮造型，與他近期的照片明顯不符。此外，該周刊在今日刊登報道後，於中午時分突然將其官網上的相關內容下架，原因未明。

蘇永康近照，當日（02/11）TVB歌唱比賽《聲秀》進行決賽，導師之一的蘇永康也有出席。（葉志明 攝）

經《香港01》翻閱蘇永康以往舊照比對，周刊照片中蘇永康所穿的西裝和髮型，發現與他在2014年擔任《中華小姐環球大賽》嘉賓演出時的造型一模一樣。（視覺中國）

經《香港01》翻閱蘇永康以往舊照比對，周刊照片中蘇永康所穿的西裝和髮型，發現與他在2014年10月擔任《中華小姐環球大賽》總決賽嘉賓演出時的造型一模一樣。資料顯示，他當時正在演唱《男人不該讓女人流淚》，而他與現任太太 Anita （馮翠珊）則是在同年12月結婚。因此，懷疑該照片是蘇永康婚前所拍攝的舊照。

蘇永康當日為《2014中華小姐環球大賽》擔任嘉賓。（視覺中國）

蘇永康近年甚少以短髮示人。（視覺中國）

而更進一步的線索是，有網民翻查蘇永康太太 Anita 在 2014 年前後的舊照片，發現她當時的髮型，與報道中所謂「嫩版鄧麗欣」的女子頗為相似。此外，報道中一張蘇永康在便利店購買高鈣脫脂奶的照片，也被指出其牛奶包裝是大約十年前的舊款設計。綜合以上疑點，該周刊被質疑是「舊相新用」，將多年前的照片當作新封面故事刊登。而報道刊出後，蘇永康本人暫未就事件作出即時回應，而他的太太 Anita 及兒子 Jazz 則在今日中午將Instagram 帳戶轉為不公開狀態。

蘇永康太太 Anita 及兒子 Jazz 則在今日中午將其 Instagram 帳戶轉為不公開狀態。（IG截圖）