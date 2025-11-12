摩登粵劇《頂頭鎚》由衛駿輝、黃德斌擔綱演出　用時裝戲演繹反串

由衛駿輝、黃德斌、羅妍、梁非同、陳景銣、黃安晴、蘇楚欣和馬溢霞擔綱演出，「進念•二十面體」製作，陳善之監製，胡恩威執導及改編陳敢權原著劇本，加上楊健平以粵劇改編及作曲的全新摩登粵劇《頂頭鎚》，將於今個星期四至日（11月13 - 16日）晚上8時正，以及11月15日（星期六）下午3時正，在香港文化中心大劇院上演，票價分別是$680、$480、$280、$180 四種，現尚餘少量門票於進念購票平台和城市售票網公開發售。

摩登粵劇《頂頭鎚》。(公關提供)

綵排工作已進入最後階段，飾演鄭開滿的著名粵劇文武生衛駿輝說：「點樣用時裝戲去演繹粵劇裏面嘅男生？對我嚟講係一個新挑戰，如果有穿戴嘅道具就梗係幫到我，但以時裝形式表演嘅話，無論我哋嘅企同埋演繹都要揣摩，對於我嚟講真係一個好新嘅嘗試，同埋都係一個好好嘅機會去學習原來新派粵劇可以咁樣做，希望大家可以嚟文化中心支持我哋《頂頭鎚》，點樣一個頂十個。」飾演一代亞洲球王李惠堂的黃德斌表示：「仲有幾日就演出，由排練開始到而家嘅心情都仲有啲緊張，因為其他演員本身係粵劇演員，功架同唱功都好熟練，我一直希望可以投入同融入到佢哋嗰種感覺。導演仲突然同我講有段戲要我清唱，咁就更加增加咗我嘅壓力，呢個壓力對我黎講都係一個動力，希望大家到時嚟文化中心支持《頂頭鎚》。」

摩登粵劇《頂頭鎚》衛駿輝 + 黃德斌。(公關提供)

監製陳善之說：「嚟緊星期四就係文化中心演出，呢一刻嘅心情係相當期待同興奮，個劇已經排咗好多次，真係好開心我睇嘅演員係冇睇錯，佢哋好恰如其份做到我想佢哋係套劇入面做到嘅嘢。同埋我好欣賞佢哋呢班新一代嘅演員，佢哋好積極好有創意，亦都唔吝嗇將自己對角色嘅感受，自己有嘅經驗，再加埋技能，完全奉獻出嚟，不停咁表達俾我哋睇邊樣嘢係最啱個角色，我覺得呢種精神好抵錫，佢哋真係好抵錫，同埋值得大家知道同欣賞佢哋。」

摩登粵劇《頂頭鎚》羅妍。(公關提供)

導演胡恩威表示：「《頂頭鎚》入面嘅角色係反串？因為粵劇傳統係反串，反串好玩嘅地方就係有時有啲女仔做男仔係會比男仔更加男仔，有啲男仔又會女仔過女仔，呢個就係喺表演藝術上面有好多種表達，傳統戲曲就係有呢種好特別嘅韻味，所以搵啲戲曲演員一齊做，因為佢哋男又得，女又得，佢哋本身嘅訓練可以令到佢哋跨界別，我哋而家成日講跨界，戲曲演員可以跨界，性別跨界又得，戲劇類型跨界又得，唱又得，跳又得，係一種非常好嘅表演形式，今次大家嚟睇《頂頭鎚》就會睇到佢哋好精彩嘅表演。」

摩登粵劇《頂頭鎚》衛駿輝。(公關提供)

劇中飾演梁國邦的新銳武生陳景銣說：「因為有Joe哥哥同劉千石先生嘅大力推薦，我好榮幸可以參與今次《頂頭鎚》嘅演出，由一直綵排到就快入台，心情係興奮同埋緊張，因為文化中心都係我哋平時做粵劇嘅地方，但係今次喺文化中心做嘅《頂頭鎚》有話劇嘅成份，呢種感覺既熟悉又陌生，期待將會呈現一個好嘅演出俾大家。」；藝齡已經有13年的羅妍：「我今次可以參加《頂頭鎚》係因為之前同善之哥哥合作過，我好少做呢類帶有話劇成份嘅製作，今次呢個製作都令我獲益良多，因為個表演形式係完全唔一樣，同埋可以同一班咁優秀嘅演員一齊合作，自己都可以學到人哋嘅優點，希望可以做好呢一次嘅角色。」

飾演阿健的戲劇演員蘇楚欣（Sobi） :「今次係第一次做粵劇，亦都係第一次做男人，都喺度摸索緊，因為我覺得自己係一個好女仔嘅女仔，所以要我扮男仔，我就不停喺度嘗試，但我覺得好好玩，同埋粵劇裡面嘅功架真係一啲都唔容易，所以我好開心今次有機會參與呢個演出。」飾演玉儀的旦角新星黃安晴：「我好開心今次有咁嘅機會，可以令我哋粵劇演員同話劇演員合作，真係學到好多嘢同啟發到我哋，因為藝術本身就係共通，粵劇有佢自己嘅一個範圍，好多人以為係喺一個框框裡面，但係經過今次嘅合作，希望俾大家見到我哋粵劇演員係有無限可能，而話劇本身嘅包容性亦都好強，範疇亦好廣闊，兩個劇種加埋 1 + 1 ，其實等於無限嘅可能，希望大家係《頂頭鎚》見到呢個有趣嘅『可能性』同埋無限嘅火花。」

摩登粵劇《頂頭鎚》黃安晴 + 蘇楚欣。(公關提供)

曾榮獲藝術新秀獎，在劇中飾演煥璋的梁非同：「今次好開心導演俾機會我參加呢套摩登粵劇，因為呢套摩登粵劇係有別於我哋傳統嘅粵劇表演，《頂頭鎚》不論喺我哋唱曲嘅選材，故事嘅脈絡，每一個出場入場位，都有話劇元素，正如安晴所講，我哋戲曲演員都有好多可能性，今次好難得有呢個機會，同話劇演員一齊交流，我哋都吸收咗好多。整個《頂頭鎚》過程由文本開始，一路排落嚟，其實個輪廓已經出咗嚟，當中會睇到粵劇嘅鑼鼓、音樂同身段都係好有特色，而且佢有一種戲劇嘅效果帶到出嚟，所以希望大家多多支持今個星期香港文化中心嘅演出。」