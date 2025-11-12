專訪｜方力申再開騷曾自覺離歌手身份好遠　揭與葉萱情定終生原因

「對你好，無人希罕我好…」、「A君的家底好，B君出名獨到…」、「早知不應試愛…」唱起這些歌時，是不是有許多回憶湧上心頭來呢？沒有錯，方力申（Alex）相隔17年後再度舉辦個人演唱會《方力申SHOW UP演唱會2025》，而澳門站（11月15日）將成為最後一站。有幸地《香港01》與他有約，一起就演唱會、結婚、做新手爸爸等來個暢談。

Make up: Yen Lai

Hair: Kin Tam@ ILCoplo

Outfit: @markfastasia



沒有想過會再17年後開演唱會

《方力申SHOW UP演唱會2025》曾走過廣州、江門等地開唱，而澳門站就是今年的最終站。相隔17年後，再次舉行演唱會，原來這一切與主辦單位的老闆有關，因為對方的鼓勵而讓他有機會再次開個唱：「我沒有想過會再做一個自己的演唱會，所以其實很多時候很多事情是預計不了，17年沒有開過演唱會，當時的心態（20幾歲）就覺得自己的歌不夠多種類，跳舞不厲害，我做不了兩個小時很精彩、豐富的演唱會給大家看。時間慢慢過後、連專輯也不再出，新歌也不再有，歌手這個身份已離我好遠，他（主辦單位老闆）跟我說，其實你應該開演唱會，你的歌也是集體回憶。」

方力申即將在澳門舉行個唱。（陳順禎 攝）

開個唱我最擔心的是…

相隔這麼多年重拾歌手身份，問到開個人演唱會最擔心是甚麼時，方力申就表示：「我最擔心是還有沒有人聽我唱歌、入場觀眾，我也有顧慮害怕有一些歌大家忘記了，所以我有一個環節是唱我以前唱片公司的師兄、師姐、師弟、師妹的歌，也是很Hit的歌，希望大家有多一些共鳴。」他還透露澳門站有驚喜給大家：「我想我們在音樂上面是沒有合作過，只是在演戲上有合作過，其實她有演過我一個MV的女主角，但是唱歌就第一次。」揚言與對方識於微時，但沒有公開是誰，令人相當期待。

方力申透露當晚有神秘嘉賓。（陳順禎 攝）

澳門站個唱不會有鄧麗欣

在方力申的歌唱生涯中，其與鄧麗欣這一對「螢幕情侶」相信最令人印象深刻，二人合唱的歌《好心好報》、《十分愛》、《七年》等等，多年來都是K歌排行榜上受歡迎的合唱歌，而在過去多站的演唱會中，雖然有與其他嘉賓唱這一些合唱歌，但總不是原有的味道，問到在演唱會上有沒有機會與鄧麗欣同台，他就二話不說：「先入為主啫，不會說永遠沒有機會，但澳門站不是她。（如果開香港站，有沒有機會合體？）很多事情不是我一個人決定的，也不是一廂情願，我當然也很理解歌迷的想法，到時候再算吧！」

方力申與鄧麗欣有許多首合唱歌。（陳順禎 攝﹑IG@stboo）

12月份停工陪產

在今年的情人節宣布與圈外女友葉萱結婚的方力申，在四個月後再度宣布喜事，證實太太已經懷孕，而預產期就在12月份，他亦坦承會停工陪產：「這個會是我今年告別的音樂會，因為要準備了，因為都希望順產，所以不知道會早或遲，所以那一段時間會留在香港，所以有一些工作都推掉了。」而他亦很期待BB出世一刻，能與她Skin to Skin：「他們說一出生的時候要給她（BB）安全感的時候，是要貼在父親的身上，因為我看Ig也拍了很多新手爸爸抱着BB一起哭（畫面），我也很期待這一幕，究竟我自己的反應會是怎麼樣？」他亦表明會親手剪臍帶。

方力申在情人節（2月14日）宣布婚訊，與圈外女友Maple葉萱拉埋天窗。（IG圖片）

「富養女兒，窮養兒子」這是不少人的養兒觀念，而對於方力申來說，他表示不希望把女兒放在中心點：「我有看到教小朋友最重要的是夫妻要恩愛，夫妻恩愛教小朋友他們是最感受得到的，我希望可以做到的是，我不想在一個家庭裡面只是以小朋友為最中心的中心，我也希望我跟太太可以有自己的生活及世界，我怕太把小朋友放在中心位置上，她容易被寵壞，希望我不是一個虎爸，希望她循序漸進。」還表示有與太太葉萱一直在討論，到底在學業上要讀傳統還是國際學校呢？這一點他強烈表明：「我都希望小朋友中文要好的，這個是一定的。」

葉萱曾在Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中公開自己的經歷。（Netflix Asia）

至於會不會「望女成鳳」，他就表示：「父母最主要發掘她的興趣及天份。」揚言會從小培養女兒學游泳：「這個應該從小都會去接觸的，（計劃好要學游水？）是的，練水也計劃好，當然太太有說『不要了，嫁不出去，怕肩膀橫。』不要緊，嫁不出去就陪爸爸。」

方力申表示會教女兒學游泳。（IG：@alexfongliksun）

身為長子希望會生男生

曾因一次在演唱會上表示：「冇可能係女嚟㗎，我真係接受唔到呀！」結果惹來不少網民批評他「重男輕女」，事後他有就事件作澄清，強調自己本身很想生女兒，但只因太太葉萱不肯向他透露BB性別，到揭盅日依然以為是兒子，所以才有這個誤會。但作為長子，他希望可以生到男生：「當然我作為長子，希望我是會生男生的，壓力在自己身上，太太不會有壓力，我們也希望多生一個小朋友，因為也覺得成長需要人陪伴，所以也會繼續努力。」表示會順其自然去看待生育問題。

方力申表明會再生第二胎。（陳順禎 攝）

時間對了就決定結婚

方力申自出道以來緋聞眾多，當然與鄧麗欣的十年情最轟動，但始終未能走上婚姻殿堂。而在2025年的2月14日就認定葉萱作為終身伴侶，這一點令不少網民相當好奇，他就大方表示：「因為年齡也不小，自己也是成熟，覺得自己可以去做他人老公，做爸爸的階段，加上我們拍拖的時候，我們會感受到對方是一個圈外人，跟一個圈內人拍拖的時候，她需要多一些信心，我們其實也拍拖了兩年，之後結婚，不算是閃婚的，到我們要求婚﹑結婚的時候，無論是她融入我家中，還是我融入她家中，其實大家也已經很熟對方的家人，所以其實就覺得是很好的時間。」

方力申表明年齡上不小再加上自己也成熟了，所以在對的時間遇上對的人就結婚。

續問到會不會補辦婚禮宴客時，他就二話不說：「有機會。」可能會在BB一百天或1歲的時候一同舉辦：「如果我擺（設宴）是小型的，我跟她也是很怕招呼不到的人，如果我要擺我怕100桌也擺不了，真的會有人生氣的，我怕得失人，寧願就只有家人就算。」

方力申表明有機會補辦婚宴。（陳順禎 攝）

筆者後話：

作為不少人的童年偶像，方力申的歌曲的確有「回憶」，或許現在轉換了身份再演唱這些歌曲時，有別的一番味道，但他還是他，其身上仍保持「青春氣息」，外形上與當年沒有太大分別。聽着她娓娓道來訴說婚姻生活時，其實發現這個大男孩成熟了不少，言談中是一位很尊重太太葉萱的好好先生，相信他的婚姻生活是會美好的。