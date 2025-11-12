金式森林第23集劇情｜陳曉華死啊哥　何廣沛涉殺人幕後推手都是她

TVB《金式森林》今個星期播出結局篇，林澄（陳曉華 飾）在方仰天（郭晉安飾）意外身亡後，因遺囑引發信託爭奪戰。陳曉華向方家展開反撃，但原來陳曉華的仇恨如此之深都因為一個人？

林澄（陳曉華 飾）在方仰天（郭晉安飾）意外身亡後，因遺囑引發信託爭奪戰。(影片截圖)

陳曉華向方家展開反撃。(影片截圖)

葉醫師的神秘失蹤遺下了不少未解的謎團，高靜（郭柏妍 飾）託方學賢（羅天宇 飾）尋找葉醫師，但竟然被一個人偷偷發現並盤算著。方學勤（陳浚霆 飾）企圖以重金收買林耀（唐嘉麟 飾），要他在記者會上否認陳曉華所持有文件的真實性。陳曉華已準備了毀滅性報復的部署，在記者會上大爆方家兄弟的不堪臭史。

高靜（郭柏妍 飾）託方學賢（羅天宇 飾）尋找葉醫師。(影片截圖)

有人監視高靜（郭柏妍 飾）與方學賢（羅天宇 飾）。(影片截圖)

方學勤（陳浚霆 飾）企圖以重金收買林耀（唐嘉麟 飾）。(影片截圖)

陳曉華已準備了毀滅性報復的部署。(影片截圖)

陳曉華在記者會上大爆方家兄弟的不堪臭史。(影片截圖)

郭柏妍在羅天宇身上找不到葉醫師的行蹤後，高深（羅子溢 飾）於是找方芷君（江嘉敏 飾）向蔣煥秋（龔慈恩 飾）打探葉醫師的消息，最後獲得葉醫師所住的地方資料。羅子溢與郭柏妍前往住處找葉醫師，但被她先一步逃脫離開，而陳曉華與唐嘉麟亦在後面追著，但卻被看透一切的龔慈恩狠下殺手。

高深（羅子溢 飾）於是找方芷君（江嘉敏 飾）向蔣煥秋（龔慈恩 飾）打探葉醫師的消息。(影片截圖)

陳曉華與唐嘉麟亦在後面追著葉醫師。(影片截圖)

陳曉華與唐嘉麟被大貨車欄腰撞。(影片截圖)

但卻被看透一切的龔慈恩狠下殺手。(影片截圖)

龔慈恩下令殺死陳曉華與唐嘉麟，而陳曉華避開了致命車禍，但唐嘉麟卻為救她而犧牲，令陳曉華更為悲憤。龔慈恩嫁禍給方學禮（何廣沛 飾），所以把錄音偷偷交給陳曉華，警方收到消息指證何廣沛極有可能是車禍的幕後黑手，何廣沛最終未被正式起訴，但他與陳浚霆卻被方氏眾董事罷免職。

陳曉華避開了致命車禍，但唐嘉麟卻為救她而犧牲。(影片截圖)