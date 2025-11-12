許紹雄生前最後訪問公開患腎癌細節　切除腎臟後仍每日飲三杯咖啡

「Benz雄」許紹雄上月病逝，享年76歲，喪禮將於11月17日設靈，其家人表示帛金將全數捐予兒童癌病基金，延續他的善心。有指許紹雄是因腎癌引發多重器官衰竭離世，但其家人一直未有證實傳言。而昨晚（11日）港台電視31播出許紹雄生前的最後訪問，他在節目《醫生與你—講飲講食講健康II》中首度公開自己去年罹患腎癌及接受手術的經歷，更自揭手術後仍每日喝3杯咖啡，不喝便會失眠，被醫生提醒喝太多咖啡這個習慣對身體不好。

「Benz雄」許紹雄生前最後一個訪問，自揭罹患腎癌。（香港電台圖片）

許紹雄切除腎臟後仍每日飲三杯咖啡。（香港電台圖片）

許紹雄與港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床教授葉逸軒一同受訪。許紹雄透露自己去年確診腎癌，談及發現經不失幽默本色，他說：「我一年前無端端……點解小便咁深色嘅。咁我以為熱氣啦，熱氣你小便緊係黃㗎啦！點知原來……嘩，成兩個禮拜都仲係咁深色。咁我諗『唔係喎』，我老婆就話『喂，你應該要去，去驗下小便喎』。咁驗吓啦，我唯一嘅缺點呢，就係聽女人話嘅，佢講乜嘢我就要聽㗎啦……咁咪驗囉，個醫生話『你有血喎』，跟住就發現原來我個腎有個影，原來係有個腫瘤。」

醫生指單腎人士的儲存水份的功能會減弱，因此會易水腫。（香港電台電視截圖）

許紹雄稱自己一向好聽女人話。（IG圖片）

許紹雄笑言自己唯一缺點是「聽女人話」，太太叮囑他要認真做一次身體檢查，始發現腎臟有腫瘤，當時癌細胞並未擴散，於是許紹雄接受醫生建議進行了腎臟切除手術。他形容當下心情：「我當拍戲咋嘛！」由於相信醫生的專業，便無需過度擔憂。手術後第二天他已能下床，連主診醫生都感到驚訝，他還幽默地回應主診醫生：「我話你犀利啫！」

節目中，許紹雄也提到，手術後他仍維持每日喝三杯咖啡的習慣，笑指自己不喝會失眠。醫生提醒，雖然目前沒有研究明確指出咖啡對腎臟有害，但過量攝取對身體總是不好，尤其單腎人士的儲存水份的功能會減弱，因此會易水腫。另外，更需注意避免攝取過量的鈉，並要留意兩大身體變化——高血壓及蛋白尿。醫生表示：「血壓會容易高咗，同埋會容易出現蛋白尿。所以好多時候我哋都要維持個血壓，要去睇醫生定期檢查，保持血壓唔會升高，蛋白尿都唔會走出嚟。當然有好多藥物，食咗係可以保護腎臟，減低蛋白尿，呢個係有嘅。」

許紹雄指唔飲咖啡會失眠。（香港電台電視截圖）

一家三口。（IG圖片）

許紹雄曾連續三年於《萬千星輝頒獎典禮》獲獎，先後在《萬千星輝頒獎典禮2012》獲頒「傑出演員大獎」、《萬千星輝頒獎典禮2013》憑《My盛Lady》「香善男」一角奪得「最佳男配角」、及於《萬千星輝頒獎典禮2014》憑《使徒行者》「覃歡喜」一角奪得「最受歡迎電視男角色」。（TVB圖片）