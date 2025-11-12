杜汶澤自揭步父後塵成賭徒每日利息兩萬五　爆紅後墮落過迷幻歲月

現年53歲的杜汶澤，最近在自家網台「喱騷」推出共13集的紀錄片《光輝歲月》，大談如電影情節般高潮迭起的前半生，包括阿爺果欄發跡、老竇敗家、走上父親病態賭徒舊路、成長、名校生、走佬、古惑仔、茄哩啡、亞視、電影、成名後墮落、被俞琤點醒、封殺等章節，暫時推出了免費觀看的首集。

首集杜汶澤由爺爺開始講起，指爺爺從東莞走佬來香港，由最初做果欄工人到變成老闆。成家立室後，因想提早退休便把基業交給杜汶澤父親打理。杜汶澤家中排第三，出世時父親已經將爺爺的基業敗得七七八八，還要母親倒貼幫忙還債。父親作為果欄太子爺，每朝都要到銀行入帳，但永遠未過馬路就被附近的賭檔誘惑，將轉回來的錢輸清光，而杜汶澤則指父親爛賭導致家庭破裂，更承認家庭問題影響成長的扭曲。

步父後塵成病態賭徒

杜汶澤坦言痛恨父親賭癮成性，但自己卻不知不覺步父親後塵，十幾歲變成病態賭徒，更輸到要借貴利利息金額已經要償還兩萬五：「每日一瞓醒9點零5分就要撲兩萬五，每日頂到二萬幾，唔好問我做啲咩，點講得呢！」有天早上巧遇父親，兩父子在旺角一間餐廳相聚，開口問父親借三萬元還貴利，怎料被父親拒絕，這番對話更成為父子之間的最後對話。自此杜汶澤亦沒有再打聽父親是生是死。

尊重梁朝偉

另外，在其他集數的預告中，杜汶澤談及在電影《無間道》飾演的「傻強」成了成名作，戲中一場重頭戲，是與梁朝偉在車中的對戲，不過他透露這幕唯一的發揮竟然差點被Cut，亦解釋到自己為何那麼尊敬梁朝偉：「當時偉仔認為呢場唔需要拍，我企喺後面無出聲，只默默睇住命運點對待我，就如昔日喺賭枱前一樣……點解我咁尊重梁朝偉，因為佢只提出一個問題，但翌日佢仍然準時出現拍呢場戲，一分鐘都無遲到……如果換轉其他男、女主角，你知唔知權力有幾大。」

名成利就再次墮落

預告中，杜汶澤提到自己憑「傻強」爆紅，名成利就後他再次墮落，更首次披露當時的迷幻日子，並透露有年新年在家整了九大簋：「食完飯我去廁所大便兼整少少……點知忘記鎖廁所門，老婆一推門就見到我隊緊嘢，佢當刻問︰『你做乜！』之後到第二日先同我講︰『我就接受唔到，你要繼續呢段關係，你只能夠二選一。』」

被俞琤當頭棒喝

他又提到當年在吳君如極力推薦下入商台開咪做主持，一個月後被俞琤邀到家中作客：「食完飯佢同我講︰『你呀，杜汶澤係嘛！你好犀利喎，你係做得好好，但我留意你好耐，有兩樣嘢可否幫我做？一，唔好再講口頭禪，唔夠詞彙嘅人，先會成日講粗口同口頭禪。你要控制到自己，先可以控制到人，你控制唔到自己唔講口頭禪，你就係一個冇能力嘅人。』」

自我膨脹 自以為與林夕一文一武

另外，俞琤提醒杜汶澤做電台主持必須慎言，要求他在兩小時節目中說話要經過思考，考慮別人感受及場合才說出口。至於杜汶澤回想當年自我膨脹：「當時席上我同夕爺(林夕)一齊，那時林夕成日講，一文一武兩個傍住俞琤，我話你唔好再咁講，我自覺羞家，嗰陣自我膨脹到咁，覺得自己跟林夕真係一文一武。」