88歲「順嫂」梁葆貞出席飯局精神奕奕　去年兩度跌倒撞到後腦入院

現年88歲的梁葆貞早年憑TVB經典處境劇《香港81》系列中飾演「順嫂」一角深入民心，又在《餐餐有宋家》中飾演宋家仔女的姑媽，令觀眾留下深刻印象。已退休30年的梁葆貞早已移居加拿大享受晚年生活，但每年都會抽時間返港，與昔日圈中好友聚會。日前70年代花旦蘇淑萍舉行感恩晚宴，梅小青在IG分享合照，可見胡楓、盧海鵬、樂易玲、龔慈恩、文雪兒等都有出席，而梁葆貞亦有露面，對住鏡頭微笑，相當精靈！

出身演藝世家的梁葆貞，爸爸是已故演藝界名宿梁醒波，其兩名姊妹文蘭及梁寶珠均為知名藝人。17歲開始在內地發展的梁葆貞，20歲已升呢為花旦，在順德劇團做了10幾年粵劇，其後她與老公帶同一對仔女返港生活，但因老公來港未能從醫，所以主力靠梁葆貞養家。由於當年已42歲的梁葆貞不會英文，難以搵工，幸好最後在婚紗公司找到工作，陪新娘試婚紗，而梁葆貞亦能力出色，所以收入都不錯。其後TVB找梁葆貞出演《香港81》「順嫂」一角，當時對方出價月薪3500元，最後梁葆貞還價5000元，由《香港81》一直做到《香港86》，至今仍是經典。

梁葆貞另一經典角色，是在《餐餐有宋家》中飾演宋家仔女的姑媽。（電視截圖）

梁葆貞育有一子一女，當年她努力儲錢供女兒到加拿大讀書，而兒子就去台灣，如今梁葆貞有兩名內孫及兩名外孫，還有個一歲多的曾孫，四代同堂令人羡慕。而梁葆貞每年返港就與兒子一家同住，去年她接受資深傳媒人汪曼玲訪問時就大讚新抱孝順又能幹：「我新抱好到加零一嘅。」兩婆媳多年來從未有爭吵過，相處融洽。雖然梁葆貞去年曾跌倒兩次撞到後腦入院，但幸好身體壯健的她沒有大礙，而且仍頭腦清晰、口齒伶俐，更中氣十足！

