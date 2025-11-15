江芷妮姚嘉妮同場鬥曬凍齡功力　「教科書級別」狀態震驚網民

現年48歲的江芷妮（Cherie）2007年約滿TVB離巢後退出娛樂圈，並轉行從商開美容院做老闆，同時她亦繼續進修，除了在香港大學修畢工商管理碩士學位之外，早前她就透露獲得美容業資歷認可4級資格，成功轉型轉型美容及教育培訓之路。日前，她與姚嘉妮一同現身公開活動，兩位的狀態都保持得極好，令人驚艷！

江芷妮相約好友羅泳嫻及康子妮（現名康滎舫）聚會。（IG@cherie.tkong）

為香港大學專業進修學院（HKU SPACE）擔任客席嘉賓。（IG@cherie.tkong）

職業訓練局美容及美髮業訓練委員會主席。（IG截圖）

江芷妮和姚嘉妮和一同現身出席AIAM國際美容企業連鎖管理協會於大館舉行的《美業溫度-情感經濟新世代美容盛會》，雖然兩位「女神」近年各自專注於不同領域，甚少同框，但今次就一同分享各自的創業經歷。兩位雖然已為人母，兼年過40，但狀態卻好到令人難以置信，凍齡功力絕對是「教科書級別」！當中，江芷妮皮膚緊緻白滑，容光煥發，臉上幾乎找不到歲月痕跡，加上她一貫的優雅氣質，以及保養得宜的纖細身形，網民大讚她不愧是美容集團老闆娘，是「行走的生招牌」，狀態極好！

江芷妮曾赴美國及日本留學，當年陪朋友面試港姐被發掘，2001年加入TVB，初時擔任《非常音樂空間》、《K-100》主持工作等，經常被指與唐詩詠撞樣，她亦有拍攝劇集，包括《同撈同煲》、《愛情全保》等，與馬國明曾是螢幕情侶。不過江芷妮在2007年約滿後離巢，並用在《萬千星輝賀台慶2007》中贏得的價值100萬港元的現金獎，以及多年來參與遊戲節目所贏得的30多萬港元獎金作成本，成立自己的美容集團。

江芷妮與馬國明曾是螢幕情侶。（TVB）

江芷妮曾以老闆娘身份現身HOY TV節目《有種老闆娘》做嘉賓。（資料圖片）

「操作高強度聚焦超聲波（四級）」證書。（IG截圖）

「操作微針（四級）」、「操作射頻儀器（四級）」證書。（IG截圖）

2012年江芷妮與建築師男友結婚，婚後育有一對仔女，一家四口幸福美滿。轉型成功的江芷妮，事業上了軌道，不時出席美容業界會議，又會出埠視察，更親身上陣介紹自家產品，做埋生招牌，而48歲的她更保養得宜，皮膚仍白滑緊緻，狀態Fit爆！

江芷妮2012年嫁作人妻。（視覺中國）

