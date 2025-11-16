百億千金入選最具影響力華人精英TOP100　名校雙碩士畢業又靚又叻

已故富商林百欣孫女、林建岳與前妻謝玲玲的大女林恬兒（Emily）是城中知名的百億千金，2014年與前全國政協常委、富商何柱國兒子何正德（Kent）結婚，兩人育有一子一女，一家四口幸福美滿。近年致力於環保及女性工作的林恬兒，更入圍2025福布斯中國最具影響力華人精英TOP 100，日前她現身上海出席頒獎典禮，林恬兒以英文寫道：「這不僅是莫大的榮幸，也是對我們Empact 28能夠對世界產生影響的莫大鼓勵。但我們的使命遠未結束。這份認可將激勵我們開啟新的篇章，創造更大的影響力。」

入圍2025福布斯中國最具影響力華人精英TOP 100。

出席頒獎典禮。

林恬兒是已故麗新集團創辦人林百欣孫女，遺傳了媽媽優良基因的她外形出眾，更是一位學霸，獲美國哥倫比亞大學政治系雙碩士學位。貴為百億名媛的林恬兒家世顯赫，生活無憂，但其實她十分關心社會，早在17歲時就曾到非洲做義工，這段經歷亦令她體驗到當地人生活艱苦，她亦自此對扶貧及推廣環保、可持續發展更為重視。其後林恬兒與朋友一起合辦非牟利環保團體EcoDrive，其後又成立了綠色生活平台8Shades，分享環保小知識，以及推介一些好用又對環境友好的產品。

一起出席宴會。

此外，林恬兒更創立Empact 28，投放資金予女企業家和有社會影響的公司，希望女性可以發揮所長、自力更生，更協助全職媽媽提供幫補家計的工作，從中獲得自信和財政獨立。林恬兒亦積極參與公益事業，曾與慈善機構仁人家園一起為有需要家庭維修家居，又隨慈善組織為有需要人士分派電風扇、到社區中心探訪居家老人，相當有心，去年7月更被正式委任為香港特別行政區的太平紳士(JP)！

為有需要家庭維修家居。

