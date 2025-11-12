東張西望｜垃圾屋伯伯藏書量驚人　義工清潔嚇餐死：過萬隻曱甴

TVB節目《東張西望》昨日（11日）一集講到黃大仙屋邨有一名伯伯經常睡在走廊的沙灘凳上，至於他為何會睡在走廊，原來都是離不開「垃圾屋」。吳伯伯的住處堆滿了雜物，連進屋子裡面都要爬過「雜物山」。吳伯伯除了睡在屋外，連如廁都是在屋外進行，街坊表示深受困擾。

黃大仙屋邨有一名伯伯經常睡在走廊的沙灘凳。(節目截圖)

吳伯伯的住處堆滿了雜物，連進屋子裡面都要爬過「雜物山」。(節目截圖)

「東張女神」王汛文與吳伯伯多番了解後，對節目組開始有信任，之後王汛文更帶吳伯伯一起去做義工，吳伯伯亦慢慢打開心屝。做完義工後吳伯伯感覺良好：「心情好好，唔使喺屋企鬱鬱悶悶咁，有傾有講。如果有需要，即管開聲。」其實吳伯伯亦是一個明事理的人，所以接受了王汛文的建議，讓義工隊的人幫忙清理家中的雜物。

「東張女神」王汛文與吳伯伯多番了解後，對節目組開始有信任。(節目截圖)

王汛文更帶吳伯伯一起去做義工，吳伯伯亦慢慢打開心屝。(節目截圖)

一行二十多人的義工隊到吳伯伯家幫忙清潔，清理了門口的雜物後，就見到有至少50-60隻曱甴在抽屜中衝出來，義工如「群魔亂舞」般跳著踩死到處跑的曱甴。有不怕曱甴的義工看到牆上亦有便一掌拍下去，認真勇猛！義工隊在吳伯伯的家中找得最多的，一定是書本，吳伯伯的家藏書量驚人，猶如「藏經閣」一樣，四面都是不同類型的書籍。

一行二十多人的義工隊到吳伯伯家幫忙清潔。(節目截圖)

至少50-60隻曱甴在抽屜中衝出來，義工如「群魔亂舞」般跳著踩死到處跑的曱甴。(節目截圖)

有不怕曱甴的義工看到牆上亦有便一掌拍下去。(節目截圖)

當義工隊清理好吳伯伯的家後，吳伯伯笑指：「心情好開朗，空氣都清新咗。」而義工Dickie表示是第一次幫忙清理垃圾量如此大的家：「執屋就第一次，好少會見到過萬隻曱甴一次過飆出嚟，所以都係好嚇人嘅！」當然最後吳伯伯能住回單位內，有個「安樂窩」，一班「勇士」亦在門外大合照。

Dickie表示見到過萬隻曱甴一次過標出嚟嚇餐死。(節目截圖)

最後吳伯伯能住回單位內，有個「安樂窩」。(節目截圖)