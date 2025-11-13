新聞女王2｜馬國明出場就救人殉職死因成疑　黃宗澤持證據爆死因

TVB劇集《新聞女王2》於本周首播後，劇情一直都是網民的熱話，而馬國明飾演的梁景仁在首集便「領飯盒」，疑似因在「五百年一遇」的水浸中救人殉職。而四位女主角佘詩曼、李施嬅、高海寧及王敏奕則對馬國明的死因存疑，更指他的死可能與新上任的總監黃宗澤間接有關。

馬國明飾演的梁景仁在首集便「領飯盒」。(影片截圖)

馬國明疑似因在「五百年一遇」的水浸中救人殉職。(影片截圖)

內地影視平台播出的集數比TVB版快，昨日（11日）已經播到第13集，而當中劇情終於透露馬國明的死因，因為「梁景仁」的死因庭終開得成。死因庭上「梁景仁」的死亡真相終於水落石出，黃宗澤提供證據表示馬國明並非單純救人而殉職。馬國明原本是坐在廠內的主播，但因為要與李施嬅爭奪獨家畫面而離開了錄影廠，主動要求做外景主持。但亦因為這個原因而令馬國明心急得到獨家畫面而意外身亡。

當中劇情終於透露馬國明的死因，因為「梁景仁」的死因庭終開得成。(影片截圖)

死因庭上「梁景仁」的死亡真相終於水落石出，黃宗澤提供證據表示馬國明並非單純救人而殉職。(影片截圖)

馬國明原本是坐在廠內的主播。(影片截圖)

但馬國明因為要與李施嬅爭奪獨家畫面而離開了錄影廠。(影片截圖)

馬國明堅持出去做外景主持。(影片截圖)

佘詩曼作為證人，在庭上提供了當時的情況供詞，她表示因為失去了當時的記憶，而現在口中所說的都是從心理醫生中接受催眠而憶起。佘詩曼表示當時馬國明為了救她，而被突襲的雨水而沖走，但原來一切都是她錯誤的記憶，馬國明是為了與李施嬅鬥而隻身犯險去救下未獲救的小朋友，同時亦為求得到獨家畫面。

佘詩曼作為證人，在庭上提供了當時的情況供詞。(影片截圖)

佘詩曼表示當時馬國明為了救她，而被突襲的雨水而沖走。(影片截圖)

在看過黃宗澤未曝光的片段證據後，事實與佘詩曼口供不相乎，令她涉嫌作假證供。佘詩曼被質疑藉此維護「梁景仁」的英雄形象，甚至連心理醫生傅嘉莉都質疑她的口供。佘詩曼得知真相後，見到事實與自己的記憶不同，開始懷疑自己的精神狀態。

在看過黃宗澤未曝光的片段證據後，事實與佘詩曼口供不相乎。(影片截圖)

原來馬國明係咁死。(影片截圖)

馬國明係因為爭獨家而身亡。(影片截圖)