羅啟豪與星級製作人及全能音樂人悉心打造　搶閘公開絕密個唱曲目

由星傳文化娛樂、棋人香港、大名娛樂、湯臣娛樂、栢圖娛樂和 Alpha Project 主辦， 「羅啟豪《在你和故事之間》演唱會」將於12月4日晚上在麥花臣場館舉行，相隔兩年啟豪 Ramon舉行第二次大型個唱，幕後班底非常強勁，包括曾與周杰倫、蔡依林、林俊傑、郭富城等巨星合作，打造過無數經典演唱會的星級製作人Jacky Lee（李志倫），音樂總監則為王牌全能音樂人葉肇中；不容有失，Ramon力求挑戰與突破自己，將會選唱多首從未公開演繹、不同語言及曲風的好歌，為滿足樂迷的好奇心，破格搶閘公開絕密歌單其中一首重要曲目，Ramon深情演繹宇多田光代表作《First Love》原裝日文版，帶來一份與別不同的醉人情懷，驚艷不已！

相隔兩年羅啟豪 Ramon舉行第二次大型個唱。(公關提供)

Ramon的日文發音聽來似模似樣，他亮出招牌笑容回應：「呃到吓觀眾啦！我在外國生活這麼多年，用英文拼音去唱日文歌，應該不會有太大差錯，《First Love》是一首帶點R&B的情歌，所以我也會添加少少R&B感覺，希望到時大家會喜歡。」首度為《在你和故事之間》演唱會進行排練，雖然Ramon身體抱恙，但仍全力以赴：「第一次排練好興奮，好期待去唱一些我未公開演唱過的歌，今日把聲有啲『萌萌地』，但把聲沉咗，反而可以唱到平時唱不到的低音，有另一種味道。」Ramon透露正積極健身，努力操fit自己，月中雖身在美國登台，但仍然心繫香港演唱會，即使犧牲睡眠時間，Ramon亦會繼續練唱及進行籌備工作，承諾屆時必定會以最佳狀態上陣！

相對兩年前首次個唱，Ramon表示這次所面對的壓力，感覺有點不一樣：「有壓力才會推動我，呈現最好一面給觀眾，今次有一些全新嘗試，所以又增加另一重壓力。」策劃這個「全新嘗試」的幕後主腦，正是星級製作人Jacky Lee，Ramon說：「上一次採用音樂會加歌迷聚會的形式，比較簡單，今次因為有了Jacky這麼厲害的導演，他有叫我做需要準備的功夫，但其他畫面上、效果上的細節，他卻賣關子，完全沒跟我提過，好神秘！」至於音樂總監葉肇中，亦是Ramon仰慕已久的音樂全才：「我一直好欣賞阿中的作品，之前都試過與他合作，將《相信相信》重新編曲，令我非常、非常喜歡！好開心整個演唱會的歌曲，全部由他一手包辦，我真的非常期待！」

今次演唱會海報設計靈感取自法國經典童話小說《小王子》，Ramon以飛機師造型出現，近日曝光的海報動畫版短片，Ramon變身趣致的小飛機師，從星空降落到一本故事書裡面，跟隨旋律的軌跡，Ramon走上舞台，用音樂唱出屬於你的故事，動人之間滿載共鳴。

「羅啟豪《在你和故事之間》演唱會」資料如下：

演出日期：12月4日（星期四）

演出時間：晚上8:15

演出地點：旺角麥花臣場館

門票售價：$1280 (頭等票) / $980 / $680



*部分收益捐贈給《小王子基金會》作慈善用途

