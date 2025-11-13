金式森林第24集劇情｜陳曉華終得悉龔慈恩幕後搞鬼　羅蘭被推跌？

TVB劇集《金式森林》本周播出結局篇，林澄（陳曉華 飾）在方仰天（郭晉安飾）意外身亡後，因遺囑引發信託爭奪戰。陳曉華因為聽從了蔣煥秋（龔慈恩飾演）的讒言，向方家三兄弟展開反撃，但哥哥林耀（唐嘉麟 飾）卻在這場爭奪戰中犧牲。

陳曉華因為聽從了蔣煥秋（龔慈恩飾演）的讒言，向方家三兄弟展開反撃。(影片截圖)

哥哥林耀（唐嘉麟 飾）卻在這場爭奪戰中犧牲。(影片截圖)

董有為（李成昌飾演）被綁架禁錮，龔慈恩的動機非常清晰，為的就是要逼他供出一宗奪命車禍的真相，但李成昌堅持她老公當年是死於車禍。另邊廂，陳曉華為了復仇，她刻意選擇在公眾場合高調挑釁方學禮（何廣沛 飾），成功刺激對方致其被警方拘捕。

董有為（李成昌飾演）被綁架禁錮。(影片截圖)

龔慈恩的動機非常清晰，為的就是要逼他供出一宗奪命車禍的真相。(影片截圖)

陳曉華為了復仇，她刻意選擇在公眾場合高調挑釁方學禮（何廣沛 飾）。(影片截圖)

何廣沛又真係畀陳曉華挑釁到。(影片截圖)

Jasmine其後亦成為綁架目標，為救Jasmine，何廣沛決定答應綁架者的苛刻要求，而經歷了今次的「共同進退」後，何廣沛與何伊婷的妻關係也因此而修復了。

Jasmine其後亦成為綁架目標。(影片截圖)

為救Jasmine，何廣沛決定答應綁架者的苛刻要求。(影片截圖)

高深（羅子溢 飾）從高靜（郭柏妍 飾）的無心之言中受到啟發，讓他終於意識到真正的陰謀所在。方陸超群（羅蘭）託龔慈恩幫忙，相約陳曉華見面，想以一個「真相」來化解這場恩怨。然而這場以和解為名的見面，卻導致了一場令人意料不到的意外發生，羅蘭被「推落」樓梯。陳曉華成了第一嫌疑犯，被帶回警署後，思前想後，想見的人是龔慈恩，亦揭穿了她恐怖的一面。

方陸超群（羅蘭）託龔慈恩幫忙，相約陳曉華見面，想以一個「真相」來化解這場恩怨。(影片截圖)

羅蘭被「推落」樓梯。(影片截圖)