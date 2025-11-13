陳煒罕談父母深感有所虧欠仍會哭醒　因自己性格造成人生最大遺憾

1996年亞姐冠軍陳煒 (煒哥) 曾因首段婚姻淡出幕前4年，2012年轉投TVB復出，十三年來由配角走上一線花旦再創事業高峰。近日她夥拍宣萱合作台慶劇《巨塔之后》互飊演技再成熱話。近日陳煒於一個訪問中，罕有談及她已故的父母，坦言心中充滿遺憾。

陳煒劇中與宣萱演技「大鬥法」，其低胸打扮令網民看得眼甘甘。（劇集截圖）

陳煒劇中與宣萱演技「大鬥法」，其低胸打扮令網民看得眼甘甘。（劇集截圖）

陳煒在訪問中提到她母親於多年前因肝癌病逝，90歲的父親於3年前突然離世，令她原定的婚禮需延期舉行。 她回憶起與家人的相處點滴，不禁悲從中來。她指很多事情都是性格使然，雖然有機會可以扭轉，但她卻選擇了維持現狀，結果造成了無法彌補的遺憾。 陳煒坦言最大的遺憾是對父母的虧欠。她表示跟父母相處的時間不夠多，對他們的關懷和愛亦不足夠，這些都造成了不能彌補的遺憾，且一直深埋她的心底，有時午夜夢迴，她夢到父母時仍會哭醒。

陳煒憑住《宮心計2深宮計》中「太平公主」一角成為全港市民票選出來的「最受歡迎電視女角色」。（資料圖片）

陳煒透露從她18歲開始，她父親就不斷鼓勵她參加選美，甚至為她拿來香港小姐的報名表，但她當時因為害羞未有報名。 直到在珠海書院就讀會計系時，她才下定決心要參選，可惜當時港姐已截止了報名，她便參選亞洲小姐並贏得冠軍加入娛樂圈。 她父親對於她的決定感到非常開心，可是她媽媽卻十分擔憂。陳煒為了不讓母親在深夜等她回家，便選擇了搬出去住，卻也因此而減少了與父母相處的時間。

陳煒與她媽媽。(微博圖片)

陳煒與她爸爸。(微博圖片)

陳煒情人節曬大扎花束。（IG@alicechanwai）

陳煒與老公到法國旅行。（IG@alicechanwai）