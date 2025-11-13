劉俊謙驚現全運會跳水台？　山東選手撞樣男神震驚網民：直頭一樣

第15屆全國運動會正進行得如火如荼，觀眾除了欣賞各項比賽之外，也會留意有無一些靚仔、靚女運動員，而近日在跳水項目中，竟有一名跳水選手撞樣「劉俊謙」，相似度高達95%，更有網民復述媽咪當下看到的反應：「咦原來佢都跳水架？」

劉俊謙早前與女友蔡思韵結婚，成為人夫！（資料圖片）

劉俊謙是不少女士心目中的男神。（IG@lauchunhim.terrance）

劉俊謙憑《九龍城寨之圍城》中「信一」一角爆紅。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

日前有網民在社交平台發帖，笑稱：「有無人諗過平衡宇宙嘅自己會做啲咩？劉俊謙就去咗跳水。」而片中人當然不是劉俊謙，而是勇奪10米高台跳水金牌的25歲山東跳水運動員練俊杰，網民直言無論五官，還是準備起跳時的認真神態都與劉俊謙如出一轍。

近日，有網民分享全運會片段，笑言：「劉俊謙去咗跳水」。（threads截圖）

練俊傑代表山東出賽。（HOY TV截圖）

網民指神似劉俊謙。（HOY TV截圖）

帖文一出，引起網民熱烈討論和轉發，「我阿媽話：咦原來佢都跳水架？咁多才多藝嘅」﹑「唔止似，直頭一樣樣咁」、「我以為AI」、「我以為係佢新戲喎」、「喂！！！我睇嗰陣都覺得佢好似劉俊謙」及「劉俊謙種族崛起」等，甚至有人發現兩個人名字中間都有個「俊」字，非常有緣。

孖生兄弟咁！（HOY TV截圖）

25歲的練俊杰可以說是新一代跳水男神，有顏值、有身材，還有亮麗成績，是首位獲得世錦賽金牌的「00後」男子運動員。他曾獲得2017年世界游泳錦標賽和2019年世界游泳錦標賽跳水比賽混合雙人10米跳台金牌。2024年巴黎奧運會與隊友楊昊獲跳水男子雙人10米台金牌，而在全運會目前為止，練俊杰已先後贏得個人全能和10米跳台兩枚金牌，非常厲害。

練俊杰私下打扮帥氣滿滿。（微博圖片）

高顏值！（微博圖片）

不過金牌背後，練俊杰也曾經歷傷患困擾。他在今年2月的訓練中，因練習新動作導致右肩骨裂受傷。為了能出戰全運會，他強忍著肩部刺痛，硬是將正常需要6至8個月的恢復期，壓縮了一半。經過數月艱辛康復，他才能在全運會重返賽場，其堅毅精神令人動容。

練俊杰之前都來過香港。（微博圖片）

練俊杰是首位獲得世錦賽金牌的「00後」男子運動員。（微博圖片）

而湊巧的是，劉俊謙自細也想成為運動員，先後畢業於大埔循道衛理小學及賽馬會體藝中學。小學已是游泳校隊成員，其後更憑著游泳考入賽馬會體藝中學，並以全職運動員或體育老師為目標。可惜在中二時因膝蓋有傷而暫停運動，中六時在朋友的建議下加入劇社，因而愛上表演。

這個是劉俊謙。（影片截圖）