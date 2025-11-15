蔡卓妍自爆靠課金「霸道總裁」養顏　有件事細個好鄙視現在做唔返

即將踏入43歲的阿Sa蔡卓妍，天生一副令人羨慕的童顏，最近更被傳出與健身教練Elvis撻著，在愛情滋潤下狀態大勇。除了天生麗質外，阿Sa向來也保養有道，近日，她為師妹泳兒（Vincy）宣傳新歌《老殘遊戲》接受對方訪問時，便公開其另類凍齡秘訣。

訪問中，泳兒盛讚阿Sa在公司裡面，是「Top Of The Top」的童顏，阿Sa謙稱：「唉，大家俾面啫。」泳兒問有沒有一刻感到困擾？阿Sa直言：「細個嘅時候成日都好『趕火車』咁，好想快啲大，好鄙視又係做啲學生嘅角色，真係做到想嘔。」

不過，隨著年紀漸長，阿Sa的心態也隨之轉變：「但係到咗而家，真係會覺得...點解我以前唔做多啲呢？因為我而家做唔返呀嘛。」儘管泳兒覺得阿Sa現在也能勝任演學生，但阿Sa卻斷然拒絕：「唔好啦！」還自爆35歲之後，也花了兩年時間「去適應自己慢慢老去」這個事實，尤其體能上是會感覺到很不同。

阿Sa還特別推介女人最緊要的其中保養一環，除了多喝水、多睡覺和做運動外，她還有一個秘訣，就是看小說。泳兒好奇對方看什麼小說？阿Sa即一臉少女地說：「睇言情小說。」泳兒一頭霧水：「乜嘢言情小說啊？」阿Sa興奮道：「『霸道總裁』嗰啲咪言情小說。」

詠兒喜遇志同道合：「即係嗰啲One Minute Reels？我都勁鍾意睇啊！我係畀錢睇囉。」阿Sa也直言：「我都係啊！我有好多可以介紹畀你！」詠兒笑言沒想到阿Sa同自己一樣無聊，阿Sa笑著為其「美化」說：「所以我們皮膚都咁好！」不少網民留言：「勁。真係要學吓先。」、「真係冇變過！」、「真係冇老過，仲好可愛」、「Sa姐什麼時候分享幾套言情小說」，更有網民笑稱：「原來成條片係宣傳短劇」，令人哭笑不得。

