佘詩曼客串《璀璨之城》與張智霖續劇緣？　揭開真實內情原來係咁

由張智霖（Chilam）、吳卓羲（Ron）、張曦雯（Kelly）、高海寧（高Ling）及陳瀅等主演的無綫重頭劇《璀璨之城》，近日正於澳門如火如荼地進行拍攝。該劇自開拍以來可謂一波三折，早前曾爆出疑因劇本問題一度暫時停工，其後復拍時，原定參演的邵美琪亦因劇組改動檔期，時間上配合不到，所以由江美儀頂上。不過，近日有網民發現，疑似佘詩曼的身影現身劇組，令人好奇這位三屆視后是否空降劇集？

《璀璨之城》是張智霖（Chilam）與吳卓羲（Ron）繼12年後再度合作。(圖片@tvb.com)

新劇《璀璨之城》除了有兩大男神張智霖和吳卓羲外，還有高海寧、張曦雯及陳瀅主演。(Youtube@tvb.com)

陣容令人期待！(Youtube@tvb.com)

有指邵美琪因劇組改檔期，時間上配合不到，所以由江美儀頂上。（江美儀IG）

佘詩曼當年與張智霖拍攝《十月初五的月光》，成為港、澳兩地市民心中的集體回憶，近日有網民在街頭偶遇《璀璨之城》劇組拍攝，該場口有吳卓羲，而他身前的女演員則背着鏡，博主寫道：「睇背影識人，估下係邊個喺度拍緊戲」。從照片的髮型及一身幹練造型，與佘詩曼的「Man姐」打扮極為相似，網民紛紛驚訝留言：「Man姐？」，期待佘詩曼與張智霖會否在澳門再次合體。

近日有網民在街頭偶遇吳卓羲和《璀璨之城》劇組正在拍攝。（小紅書截圖）

相中女星引起網民熱議，不少人估是否Man姐佘詩曼。（小紅書）

有網民估是否Man姐佘詩曼客串。(《新聞女王2》劇照)

不過有眼利的網民隨即猜到真相，博主其後亦公開答案，相中人其實是高海寧，原來只是一場「美麗的誤會」。而高海寧連日來在澳門為劇集拍攝，期間不少市民見到其真人都大讚靚女，人氣也相當高。據悉，《璀璨之城》劇情設定在澳門，官孝賢（張智霖飾）和官孝君（吳卓羲飾）兩兄弟，是集團兩大最高勢力，一直以來明爭惡鬥，瞄準澳門最高王者之位進發。由於父親官志琛（姜大衞飾）秉承「野心是美德、鬥爭被獎賞、貪婪被鼓勵、仇恨是善良」，官家全員惡人，沒有人想別人活得好。

有眼利網民猜到，博主也公開真相，相中人其實是高海寧。（小紅書截圖）

高海寧連日被網民野生捕獲。（小紅書）

網民大讚高海寧靚女。（小紅書）

劇中人物關係錯綜複雜，張智霖飾演的孝賢為瓦解弟弟孝君與其太太王雪瑩（張曦雯飾）的勢力，竟與洪海允（高海寧飾）結婚。原來，海允與雪瑩曾是閨密，但雪瑩為嫁入豪門，不惜從海允手上搶走孝君。孝賢與海允結婚亦是看中海允心中的仇恨欲加以利用。

近日劇組馬不停蹄在澳門多個地方取景拍攝。（小紅書）

氣氛相當輕鬆。（小紅書）

高海寧透露劇中與張智霖會鬥智鬥勇。（劇照）

高海寧早前受訪時，坦言首次與張智霖飾演夫妻感到「怯場」。她表示：「我都有同佢講，如果我錯失咗今次嘅機會，我諗呢一世都未必有機會同你合作。」她直言會珍惜這次機會，並透露兩人在劇中「鬥智鬥勇」，「同埋我係會配合佢，但同時我都會有自己嘅諗法。（對住佢會唔會怯場？）會㗎，頭兩日我對佢都好坦白，我話好緊張。然之後佢問返我仲有咩緊張？變咗未開劇之前唯有同佢傾多啲偈，大家對吓劇本，希望接觸多啲，令自己冇咁緊張。」