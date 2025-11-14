TVB富貴人妻自揭「拜金」標籤下真面目　透露名字背後故事有洋蔥

現年31歲的何依婷（Regina），參加2017年香港小姐奪亞軍入行，憑其甜美樣子獲TVB力捧，曾參演劇集：《十月初五的月光》、《新聞女王》，以及綜藝《學是學非》等。不過前年她突然閃婚，下嫁富二代男友Cedric，由上位小花搖身一變幸福闊太。今年4月，何依婷順利誕下女兒，早前更為愛女豪辦180日宴，現場一袋二袋的名牌禮物盡顯奢華。

現年31歲的何依婷（Regina），參加2017年香港小姐奪亞軍入行。（資料圖片）

何依婷曾擔正新版《十月初五的月光》，飾演「君好」一角。（《十月初五的月光》劇集截圖）

而自參選感覺至今，何依婷常被外界貼上「拜金」標籤，婚後被老公公主般愛錫的她，更不時周遊列國、大晒名牌，富貴生活羨煞旁人。不過適逢其參演劇集《金式森林》結局周，何依婷日前在社交平台與網民大玩「你問我答」，罕有地揭露了自己「拜金」形象背後的真實一面。

何依婷前年突然閃婚，下嫁富二代男友Cedric。（IG@reginahyt）

何依婷早前為女兒舉行奢華的180日宴。（IG@reginahyt）

在《金式森林》與羅子溢的床戲非常大膽。（《金式森林》截圖）

劇集《金式森林》進入結局周，有份參演的何依婷近日在網上與網民互動，其中有網民問到：「Have you ever over spend? (你有試過過度消費嗎？)」何依婷坦言：「真係未試過over spend。」她解釋，雖然作為女生都真的挺喜歡shopping，但她極少衝動消費，「我自己買野傾向揀簡單百搭款可以著好耐而不是追season。而且消費的原則是要在能力範圍內不可以入不敷支，投資理財儲蓄同樣很重要！」

在互動中，何依婷更親揭名字背後的感人故事。當被問到：「何依婷呢個名有冇意思？」何依婷透露名字是由她「最敬愛的爺爺」所改，「何依婷呢個名，是我最敬愛的爺爺幫我改的他希望我長大後有所依靠，婷婷玉立。從小他就是我的依靠，照顧我成長，教我讀書做人的道理。他在我心中是最權威的存在，他的離開就像割了我身體的一片肉，但何依婷這個名字，是他送給我永伴我的禮物」。可見何依婷與爺爺感情深厚，字裏行間流露出無限思念。

何依婷近日與網民玩「你問我答」。（IG@reginahyt）

何依婷揭名字背後故事有洋蔥。（IG@reginahyt）

