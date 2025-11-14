蔡卓妍被爆戀健身教練不避諱貼操肌片　一細節揭對方全程陪伴指導

今個月22日踏入43歲的蔡卓妍 (阿Sa) 自從2023年與富三代石恆聰分手後，感情生活一直備受關注，雖然月前曾傳出兩人復合，但阿Sa一直沒有承認有關傳聞。最近阿Sa就被指與她的健身教練，現年33歲的Elvis （林俊賢）拍拖，發展姊弟戀。有傳阿Sa與健身教練Elvis已開始拍拖數月，今年七夕兩人被影到孖住現身紅館欣賞林家謙演唱會。另外阿Sa早前曾指家中有2位新成員，分別是阿Boo妹妹和芝麻妹妹，Elvis亦在IG中上載了抱住阿Boo妹妹的照片，難免令人猜想是兩人共同養的寵物。

蔡卓妍2017年與「百億麻將館太子爺」石恆聰拍拖，兩人於2023年分手（IG／＠choisaaaa）

蔡卓妍近日與石恆聰（左二）六年情斷，有傳是C小姐介入。

昨日阿Sa毫不避諱於社交網分享了她與好友關智斌去健身室操肌的短片，表示是為她的生日飯做準備。阿Sa留言寫道：「為生日月做好準備 ，遇上挑釁性極強的煩膠師兄，不過有競爭先有進步。」片中可見她與關智斌齊齊操肌，阿Sa穿上白色短身T恤，大曬白滑小蠻腰，她全程笑容燦爛春風滿面，心情勁靚。期間關智斌向阿Sa挑機說道：「睇吓邊個度得低啲」，之後就傳來一把男教練的聲音，在旁為二人倒數，網民都估這把男聲就是阿Sa的教練男友Elvis， 並紛紛留言表示：「是否要官宣戀情了？」、「邊拍拖邊操肌真幸福」。

有傳阿Sa與細她10年的健身教練拍拖。(ig圖片)

阿Sa與關智斌一起操肌。(ig圖片)