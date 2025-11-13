金多寶｜金燕玲首拍賀歲片好激動　蝦頭爆笑料被誤認為妹頭極尷尬

著名導演翁子光首次拍攝的賀歲電影《金多寶》，邀來了多位合作無間的演員參演，包括有金燕玲、呂爵安、鍾雪瑩、李尚正、楊詩敏（蝦頭）等，而今（13日）就舉行探班活動，現場氣氛相當好。

金燕玲自爆首次接拍賀歲電影。（葉志明 攝）

而在接受媒體訪問時，金燕玲就透露自己是第一次接演賀歲片：「好激動。（係唔係都有啲搞笑戲份？）輕微，（主力感人部分？）係，本身諗住賀歲片應該唔使咁感人，點知會唔會太多呀！（拍賀歲片同正片有咩分別？）我其實大致上都當正片咁。」還透露在現場演戲時，大家不時都會即興自然演出，馮電影增添了意想不到的效果。

金燕玲在片中有許多感人戲份。（葉志明 攝）

李尚正同蝦頭在片中飾演一對夫妻。（葉志明 攝）

另外，在賀歲片《金多寶》中，楊詩敏（蝦頭）同李尚正是飾演一對夫妻，她很開心能與對方合作：「有機會演喜劇係好開心嘅，尤其是同正爺（李尚正），第一次合作，知做佢老婆都戰戰兢兢，因為佢實在太搞笑喇，同佢拍對手戲好多都忍唔住笑，佢真係太爆笑。」亦正因為他們在片中飾演夫妻，所以在屋邨附近的拍攝現場曾發生一段搞笑事，楊詩敏分享表示：「嘩！真人見到你好靚，好瘦呀，我真係好鍾意睇你做戲，你同正爺個《臥底旅行團》好好睇。」原來是有途人誤以為她是盧頌恩（妹頭），當下令她相當尷尬。