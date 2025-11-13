金多寶｜呂爵安回應AK江𤒹生新歌宣傳遭取消：歌手一定珍惜機會

著名導演翁子光首部執導的賀歲片《金多寶》，正如火如荼拍攝中，而電影集合多位好戲之人演出，包括有金燕玲、呂爵安、楊詩敏、鍾雪瑩等，今日係（13日）就舉行傳媒探班活動。

鍾雪瑩與呂爵安在賀歲片《金多寶》中，飾演一對有曖昧關係的同事。（葉志明 攝）

而在接受媒體訪問時，鍾雪瑩就提到在片中與呂爵安是同事關係，二人還會發展出一點曖昧關係，問到有沒有親熱戲時，呂爵安就表示：「十分之欠奉，可惜呀！我哋係好純情，合家歡。」續問到在影后身上有沒有學到甚麼時，他指：「學到好多嘢，我覺得今次都真係好好玩，我都好耐冇拍喜劇同埋在場有好多高手，無論係做戲高手定係喜劇高手，佢哋每一場都撞到好多唔同嘅火花出嚟，我相信出嚟都幾好笑嘅。」讓大爆在現場有不少即興演出，例如有比較粗俗的對白等，問到能否過審時，他就表明：「暫時都過到嘅。」

數一數手指，呂爵安已與翁子光第三次合作，提到他是翁子光的愛將時，他就笑言：「可能愛上咗我。」強調今次大家合作拍得好開心。而他亦表明對該賀歲電影沒有太大壓力：「冇乜嘅，因為香港人睇賀歲片係一個傳統，因為暫時以我所知，喜劇類嘅賀歲片的確比較少，大家新年嘅時候都可以去睇吓，我都幾有信心，大家睇得開心同埋好啱一家人去睇，所以冇壓力。」而在旁的鍾雪瑩就表示：「驚大家掛住食美味嘅食物，唔記得入場。」希望大家能夠入場支持《金多寶》。

呂爵安表示在影后鍾雪瑩身上學到很多東西。（葉志明 攝）

另外，提到MIRROR新團歌《DNA is U》，有粉絲指「大頭」鏡頭分配不均，沒有特寫鏡頭一事，替他感到不值時，呂爵安就揚言：「我諗呢個係導演嘅安排，我見到出到嚟大家都好喜歡成件事，下次攞多返啲。」他指不要緊，團歌要以團隊為主。

呂爵安對賀歲片有信心。（葉志明 攝）

最後，講到團隊中成員之一的江𤒹生（AK)，剛推出新歌《叛逆動物》，原定獲安排本月在12日到商台宣傳新歌，卻突然傳出遭取消，不禁令網民猜測指應與MIRROR寧接商演而缺席元旦舉行的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》有關，問到對該事件有合看法時，呂爵安就表示：「我哋作為歌手一定好珍惜每一次宣傳嘅機會，所以無論咩渠道同平台，希望盡量可以做到宣傳。」回答大方得體。