Kris Jenner 70歲生日派對嘉賓勁過奧斯卡　刪哈里梅根照片惹熱議

名媛Kris Jenner是Kim Kardashian、Kylie及Kendall Jenner等的母親，於2007年憑真人騷節目《Keeping Up With The Kardashians》成名兼爆紅。日前為慶祝70歲大壽，Kris舉行了生日派對，出席的名流巨星陣容強勁過奧斯卡，包括有亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）夫婦、Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）夫婦、Beyoncé、Mariah Carey、Justin Bieber夫婦、Stevie Wonder、Alicia Keys、Paris Hilton等。

Kris Jenner 70歲大壽！（IG圖片）

大批名人巨星出席Kris的生日派對，包括哈里王子及其太太梅根（Meghan Markle）。本來Kris及女兒Kim Kardashian都有在IG公開哈里夫婦在派對上的照片，但後來又神秘火速刪掉合照，隨即引起網民熱議。據知本來Kim上載了一張她與梅根齊齊望向鏡頭、而哈里在她們身後與別人傾談的照片。而Kris則公開她與哈里夫婦共舞，以及梅根與Netflix老闆Reed Hastings打招呼的照片，但照片快速被刪去。

Mariah Carey。（IG圖片）

Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）夫婦。（IG圖片）

根據《每日郵報》報道，媒體此事聯絡Kris和Kim的發言人，卻未獲回應。雖然未知為何刪掉照片，有大批網民猜測很大機會是梅根積極拓展人脈，希望能夠與在荷里活中有權勢的人來往。