海俊傑聲淚俱下籌70萬救妻！　關嘉敏心痛兼出錢幫手：阿嫂超錫我

海俊傑早前拍片聲淚俱下求助，表示需籌款70萬元為他太太莫家慈換肝，並強調自己不是騙子，隨即惹來各界的關注。次日凌晨海俊傑在社交網發文交代有關事件，以及更新他太太的情況，更表示答謝感激公司天盟娛樂培哥，演藝人協會，會長古天樂先生，曾志偉先生，以及好多圈內外好友的幫忙。



海俊傑與太太（視覺中國）

海俊傑出演過不少角色。（截圖）

海俊傑日前在社交媒體上傳了一段令人心碎的自拍求助影片，緊急為他患上「急性肝硬化」的太太莫家慈（Effie），籌集70萬的手術費用，懇求大眾伸出援手。（影片截圖）

關嘉敏表示同海俊傑和他的太太感情十分好。（陳順禎 攝）

今日（13/11）與海俊傑同一公司的關嘉敏出席TVB台慶採排，她接受《香港01》訪問時表示，早前拍攝內地網劇時，她也得知海俊傑的太太入院，唯在當晚看到他拍下的短片後才知道嚴重性。關嘉敏也表示，拍攝時有關心海俊傑太太的狀況，唯海俊傑並沒有透露內心感受。

關嘉敏表示關心，但暫不想騷擾他們。（陳順禎 攝）

關嘉敏說：「佢都好犀利，咁大件事冇特別講出嚟，仲非常之有精神拍晒成套短劇。之後sales present又見到佢，每一次見佢我都會問阿嫂點，佢即刻就：『唔，入咗醫院囉。』我就會話搵個時間去探佢。當時見到佢，佢係，好想話畀人知佢冇事，但係個心入面應該情緒幾波動。」關嘉敏也續指，之後也沒有打擾海俊傑。「公司都有keep住同佢聯絡，佢好返啲㗎啦，情緒好返㗎啦。我同阿嫂都好熟，佢哋都好錫我，海哥同阿嫂都非常非常錫我，我聽到都有啲心痛，咁佢可能搞掂晒問題，我先搵佢，咁就會好啲。」

關嘉敏表示自己略盡綿力幫手。（陳順禎 攝）

關嘉敏也表示，公司各位同事都有幫手：「我哋公司同事都有一齊捐錢畀佢，小小心意，唔知幫唔幫到手，但係都係一份心意。」關嘉敏表示，無論與海俊傑或者海俊傑的太太，關係都十分好：「我自己都有，但始終唔係一個搵得好多嘅人，但都係一個小小心意。」