鳳凰台上劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《鳳凰台上》陸劇又名我的皇后，改編自謝樓南同名小説。有繆文靜作為編劇，林峰、趙俠為執導，由任嘉倫、彭小苒、張耀、陳意涵、汪卓成、鶴男、劉夢芮、駱明劼領銜主演的一套以古裝傳奇為題材的電視劇。陸劇男神任嘉倫多次出演古裝劇成績亮麗，累積了不少熱度，今次搭檔《暗河傳》人氣上升的彭小苒，展開帝后愛恨交織的虐戀，期待劇集火花四濺！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

\

凤凰台上官微@Weibo

《鳳凰台上》電視劇情大綱

凌蒼蒼（彭小苒 飾）追求自由，憑一身俠義肝膽與高超武功，離家出走並在江湖創立行俠仗義的門派「鳳來閣」。南祁王朝少年皇帝蕭煥（任嘉倫 飾）為國為民，奈何首輔大臣與江湖勢力聯手把持朝綱，禍國殃民。蕭煥為了救百姓於水火，化名「白遲帆」潛行江湖，結識了正義的鳳來閣閣主凌蒼蒼，二人惺惺相惜，心繫天下的蕭煥與凌蒼蒼並肩仗劍天涯，鏟除暴亂，攜手平定亂局、賑濟災黎，嚴懲貪墨贓官，然而凌蒼蒼竟是首輔之女，且將冊封為他的皇后！

南祁王朝皇后凌蒼蒼手握重權，足以與太后對抗，蕭煥亦對她愛護有加，但是她不能對他真心真意，因為以前跟蕭煥相戀時，蕭煥錯手誤殺她的師父，而她有心為此報仇，不料陰錯陽差陷入敵方陣地，蕭煥隻身涉險相救。回宮後發生政變，蕭煥被迫隱遁江湖，凌蒼蒼跟隨他出生入死，二人雖愛，但立場不同，難以割捨，展開帝后之間愛恨糾纏的虐戀。

《鳳凰台上》播出時間｜最新追劇日曆

《鳳凰台上》電視劇幾時播? 《鳳凰台上》一共有37集，由江蘇衛視、優酷播放。11月14日19:30上線，優酷全網獨播。優酷VIP會員首更3集，11月15日至11月19日每天更新2集，11月20日更新1集，SVIP每個更新日提前多看1集。江蘇衛視幸福劇場11月14日起周一至周六每晚19:30播出。

凤凰台上官微@Weibo

《鳳凰台上》演員人物關係圖

凤凰台上官微@Weibo

《鳳凰台上》演員

任嘉倫 飾 蕭煥/白遲帆

南祁王朝皇帝，化名白遲帆在江湖上行走，認識了凌蒼蒼，才發現是將要娶的皇后

凤凰台上官微@Weibo

彭小苒 飾 凌蒼蒼

首輔的女兒，既是皇后，又是武林高手「鳳來閣閣主」；率真勇敢，喜歡自由；在江湖和宮廷生活之間長大

凤凰台上官微@Weibo

張耀 飾 蕭千清

蕭煥弟弟，南祁朝豫章王，為人懶惰散慢

凤凰台上官微@Weibo

陳意涵 飾 杜聽馨

美貌與智慧並重的大齊國師，暗戀過蕭煥多年，跟凌蒼蒼同盟；為人冷漠有心機