31歲男偶像被誤認日本人當場澄清　一句「中國在我們心裡」獲激讚

現忙於舉行《MAGICMAN2 世界巡迴演唱會2025-2026》的王嘉爾（Jackson)，日前與好朋友現身日本街頭時，被一名外國人誤認為是日本人，及後他就表明身份清晰作回應，還展現愛國情懷：「中國在我們心裡。」獲不少網民激讚，指他是根正苗紅的正能量偶像。

王嘉爾現忙於《MAGICMAN2 世界巡迴演唱會2025-2026》。（王嘉爾微博圖片）

從網上曝光的影片可見，當晚王嘉爾與好朋友們一起現身日本街頭，期間就有一名外國人走上前向他們進行街訪，並誤認為他們都是日本人時，他就二話不說作出澄清，清晰指出在旁的日籍舞者佐野玲于是日本人，而其他人是中國人，並用手指出誰是中國人，透過肢體動作明確區分了身份。

王嘉爾在日本街頭被誤認為是日本人。（微博圖片）

隨後，當這名外國人再詢問：「中國在哪裡？」時，王嘉爾就表示：「中國在我們心裡呀。」自信地充分表達了愛國心，令不少網民聽後都紛紛激讚：「年輕人榜樣」、「根正苗紅的青年歌手」等，太喜歡他的回答了。

王嘉爾盡現愛國心。（微博圖片）

其實，王嘉爾已不是第一次向外表達身份認同，在早年他於南美舉行巡迴演唱時，就曾在台上披上由粉絲贈送的中國五星紅旗，還在台上興奮跳躍，更有粉絲更聽到他還當場高呼「Call me China man」，愛國舉動令不少網民大為讚賞。

王嘉爾在智利演唱會上披着國旗。（微博圖片）