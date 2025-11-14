資深製片大爆女星家中遭女助手設壇詛咒　胎兒接連夭折丈夫突離開

由梁思浩、黃耀英、黃紫恩主持的TVB Plus節目《直播靈接觸3》非常愛歡迎，日前就請來一名資深製片人Aimee分享詭異事件，大爆在圈中有一對明星夫妻連番遭遇不幸事，女明星胎兒接連夭折，其老公偷食女助手等，原來這一切是因女助手在他們的家中擺陣作法詛咒引起，最終導致他們家散，令不少網民聽後都紛紛作出猜測。

《直播靈接觸3》非常愛歡迎。（影片截圖）

女明星請女助手後接連發生不幸事

Aimee在節目中指出，這對明星夫妻已入行約有二十年，女方比起男方較早出道。而因這位女明星有意淡出娛樂圈，赴內地做生意，所以就聘請了一位會說普通話的女助手，還對她非常之好，夫妻二人更提供自已的物業，讓女助手入住，但自此之後怪事頻頻，連女明星的經理人也辭職不做了。

資深製片人Aimee分享詭異事件。（影片截圖）

女明星胎兒接連夭折

多年來這對明星夫妻其實一直很想有小朋友，沒想到最終兩度成功懷孕，但卻不幸地接連夭折。Aimee指出女明星在懷孕七個半至八個月左右就突然早產，嬰兒出生後就夭折，透露其實在嬰兒未出生前，女明星有去做產健，醫生也說嬰兒很健壯，但就是不明原因夭折。

而在同一年的年底，女明星再度懷孕，但約在四、五個月的時候，醫生就向她表示指出嬰兒在健康上有問題，有一些疾病無法醫治，提議她墮胎。接連胎兒不保後，女明星就發覺不對勁，在一次去化緣給己逝去的兩嬰兒時，就有一名師傅向她表示，她的家裡有髒東西，隨後更愈發覺得丈夫對她漠不關心，同時女助手又向她辭職，才發覺原來女助手與丈夫有染。

Aimee指事後女明星回到家中查看後，才發現原來被人擺陣詛咒。（影片截圖）

家中睡房發現中式神壇

丈夫及女助手離開後，女明星於是就回到曾讓女助手居住的家中查看，沒想到當打開自己的睡房時，赫然發現內裡設有一個中式神壇，Aimee說：「見到有五個稻草叢，寫了她的名字、她丈夫的名字，兩個孩子的名字，還有一個還沒有名字。」另外，女助手還在女明星家中每個角落擺上一個符咒，相當恐怖。