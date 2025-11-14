小儀離開商台成客戶新寵兒　工作排山倒海：冇理由有錢唔搵㗎

小儀（阮小儀）在2025年10月31日正式離開效力近31年的商業電台，結束與森美、梁嘉琪等人合作的《早霸王》節目，消息一出震撼不少聽眾與業界。小儀在節目中親自剖白，離職並非因健康問題，而是希望有更多時間陪伴家人及享受人生。

小儀表示自己已有足夠積蓄應付生活開支，因此選擇「裸辭」，並希望在人生的新階段多嘗試、多學習，展開屬於自己的新生活。她亦在社交平台發文，透露想在生日月（11月）開始，好好完結在商台的崗位，然後誠實地、安然地踏上另一段人生小路。

今日（14/11）小儀現身青衣城出席產品活動，她在接受《香港01》訪問時表示：「其實暫時未習慣，因為仲有同903啲同事聯絡之餘，好感恩我仲每一日都有一啲工作，大大小小嘅工作排住嚟。我以為離開咗電台可以慢慢嘆吓，慢活一下。但每一日我都好趕，將趕嘅時間退後咗，以前就朝早8點要做趕出門口，但而家中午過後就去工作。」

小儀又指11月工作排山倒海，連朋友約會都要拒絕：「連我生日當日都有工作搵我做，我都同幫我接嘢做嘅朋友講，我生日嗰日唔做啦，因為生日前前後後都有嘢做，變咗生日當日我係想停一停。明明今年嘅生日係我目標，但冇理由有錢唔搵㗎。」

小儀續說：「其實我冇做電台之後，我係有打過電話約我媽飲過茶，而我阿媽知我好忙，我阿媽同我老豆非常之生性，仲叫我忙先，之後飲茶冇問題。我真心覺得父母孝順，女兒感安慰。」