陳松伶自爆曾因年齡差距堅拒姊弟戀　因張鐸一句話改變主意

現年54歲的陳松伶在2011年與內地男星張鐸（46歲）結婚，結婚14年以來一直恩愛如初。最近夫妻二人一起參與內地綜藝節目《恰好去遠方2》錄製，陳松伶自爆原來當初得知對方年齡比自己小很多的時候，總覺得這段姊弟戀走下去難以有結果，於是在未正式發展成戀人前已叫停這段關係，結果因為對方的一句說話打動她，結果二人至今相伴已有二十個年頭了。

陳松伶與張鐸結婚已14年了。（微博圖片）

陳松伶在節目中回想起與張鐸的感情事時，她表示曾因雙方年齡相差的問題，而一度叫停發展機會：「剛認識他的時候，我還以為他40多的，知道他原來比我小的時候，我就叫停，就直接問他，比我小那麼多，可以了。」她又透露曾打算獨身一個人過一輩子。

陳松伶曾打算獨身一輩子。（微博圖片）

雖然，陳松伶對姊弟戀發展不抱任何希望，但張鐸並沒有放棄，結果靠着一句說話令她改變了主意，陳松伶表示：「他也是很大膽，他說『沒試過你怎麼知道』，然後剛好也是我一個比較動盪的一個時期，那我就覺得好像他在我旁邊，還是給我很大的力量，我們這樣子都差不多2007年到現在都快20年了。」所幸當初陳松伶沒有放棄這段愛情，否則就失去了一位這麼好的老公。

二人結婚多年依舊恩愛。（陳松伶微博圖片）

結婚多年以來他們一直沒有生小朋友，而對於生育問題，張鐸在早年訪問時曾提到：「我冇要求，冇所謂。」雖然沒有小朋友，但因為二人身邊有許多朋友陪伴，樂於享受，所以生活上沒有悶場及厭倦。