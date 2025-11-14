前東張女神宣布誕女大曬全家福　經歷人生最痛16小時：最值得一刻

現年36歲的前「東張女神」黃愷怡（Jasmin）在2021年離巢TVB，同年宣布與機師老公Billy結婚，婚後一直十分恩愛。今年8月黃愷怡宣布懷孕喜訊，昨晚（13日）她在社交平台分享一家三口的合照，宣布平安誕下女兒Blair！

今年8月黃愷怡宣布懷孕喜訊。（IG@jasmin_why）

今年8月黃愷怡宣布懷孕喜訊。（IG@jasmin_why）

今年8月黃愷怡宣布懷孕喜訊。（IG@jasmin_why）

孕照。（IG@jasmin_why）

孕照。（IG@jasmin_why）

孕照。（IG@jasmin_why）

孕照。（IG@jasmin_why）

靚。（IG@jasmin_why）

溫馨。（IG@jasmin_why）

靚。（IG@jasmin_why）

公布佗B女。（IG@jasmin_why）

公布佗B女。（IG@jasmin_why）

黃愷怡寫道：「Welcome to our world, my little miracle. 🤍由入醫院見醫生去到你出世呢16個鐘頭，可以話經歷咗人生最痛、最辛苦、但亦都係最值得嘅一刻。Baby Blair, thank you for choosing us.未來嘅日子，希望你可以開開心心健健康康咁長大，自由勇敢咁探索呢個世界。Shoutout to the amazing team 🙏🏻」相中所見，黃愷怡的女兒Blair十分精靈可愛，Blair伏在媽媽胸前，畫面溫馨！

平安誕女。（IG@jasmin_why）

Cute。（IG@jasmin_why）

平安誕女。（IG@jasmin_why）

母愛滿瀉。（IG@jasmin_why）

母愛滿瀉。（IG@jasmin_why）

經歷人生最痛！（IG@jasmin_why）

出院。（IG@jasmin_why）

出院。（IG@jasmin_why）

出院。（IG@jasmin_why）

黃愷怡畢業於香港中文大學新聞及傳播學系，2012年加入無綫電視，曾任娛樂新聞台主播，亦因主持兒童節目《Think Big天地》、《東張西望》等而為人熟識，因急才與親和力被封「東張女神」。2021年底正式離巢TVB後，黃愷怡一邊轉型全職主持，2022年起加盟香港開電視，主持《一線搜查》、《開飯啦》等節目，更夥拍林希靈等姊妹拍攝網上頻道影片及健身旅遊教學，發展YouTube新路向。

Fit。（IG@jasmin_why）

Fit。（IG@jasmin_why）

黃愷怡曾是「東張女神」。（《東張西望》畫面）

非常甜蜜。（受訪者提供）

黃愷怡與Billy非常甜蜜。（受訪者提供）

Fit！（IG@jasmin_why）

Fit！（IG@jasmin_why）